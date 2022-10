«Chicago P.D.»: Jesse Lee Soffer kehrt zurück

US-Fernsehen

Die Fernsehzuschauer können sich allerdings auf keine neuen Szenen freuen, da er nur die Regie übernehmen wird.

Jesse Lee Soffer wird Chicago noch nicht verlassen. Der Schauspieler, der Anfang des Monats seinen letzten Auftritt beihatte, wird zurückkehren, um bei Episode 16 Regie zu führen. Die Folge wird im Jahr 2023 ausgestrahlt.Soffer spielte in 189 Episoden der NBC-Polizeiserie die Rolle des Detectives Jay Halstead. Im August bestätigte er, dass die zehnte Staffel seine letzte sein wird, wobei er in den ersten drei Episoden auftrat. Die Figur wurde in der Folge vom 3. Oktober aus der Serie genommen, als Jay beschloss, beim Geheimdienst zu kündigen, sich von seiner Frau (gespielt von Tracy Spiridakos) zu verabschieden und einen Armee-Job in Bolivien anzunehmen."Es gibt schwarz und weiß, es gibt gut und schlecht, es gibt richtig und falsch, und damit ist Schluss", sagte Halstead zu Upton während ihrer emotionalen Szene. "Ich brauche das. Ich brauche das zurück. Ich fliege heute weg. Es ist nicht für immer, es sind acht Monate, vielleicht ein bisschen länger. Aber ich schwöre dir, dass wir das durchstehen werden, denn du bist die Liebe meines Lebens, und wenn ich die deine bin, dann wirst du wissen, dass du mich gehen lassen musst."