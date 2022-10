7,45 Millionen: Kathrin Sass holt sich einen neuen Rekord

Quotennews

Am späten Abend kehrte «Die Carolin Kebekus Show» mit einer neuen Staffel zurück.

Über sechs Millionen Menschen verfolgten vor acht Tagen eine neue Ausgabe von. An diesem Donnerstag stand eine weitere Ausgabe auf dem Plan, die dieses Mal den Namen „Schneewittchen“ trug. Dieses Mal verstarb der 17-jährige Theo (Gaststar Lasse Stadelmann), der als unauffälliger Außenseiter bekannt war.Wie Katrin Sass alias Katrin Lossow den Fall löste, verfolgten zwischen 20.15 und 21.45 Uhr 7,45 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Krimi-Reihe verzeichnete einen Marktanteil von sensationellen 28,6 Prozent. Selbst bei den jungen Menschen hatte man am Donnerstag 0,62 Millionen Zuschauer ermittelt, womit man nur hinter RTL lag. Das Buch von Dinah Marte Golch, Isabell Serauky und Emily Reimer verzeichnete 10,7 Prozent Marktanteil.Nach rund drei Monaten Pause startete die vierte-Staffel, in der Bildundtonfabrik-Produktion werden im Herbst unter anderem Teddy Teclebrhan, Karoline Herfuth und Maren Kroymann zu sehen sein. Die erste Folge, die um 22.50 Uhr anstand, lockte 1,25 Millionen Zuschauer hinter dem Ofen hervor, der Gesamtmarktanteil lag bei 9,1 Prozent. Mit 0,28 Millionen jungen Zusehern fuhr man passable 8,8 Prozent ein. Eine neue-Ausgabe interessierte nur 0,53 Millionen Zuseher und steuerte 5,3 Prozent Marktanteil bei, schlechte 4,6 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen möglich.