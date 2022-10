Dirk-Bach-Show interessiert kaum Zuschauer

Quotennews

Am Donnerstagabend startete RTL mit einem weiteren «Extra»-Spezial in die Primetime.

Der Schauspieler und Entertainer Dirk Bach ist seit über zehn Jahren verstorben. Am 1. Oktober 2012 wurde der «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Moderator im Alter von 51 Jahren in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Inzwischen dachte sich RTL , dass man wohl mit einer 85-minütigen Dokumentation am Donnerstagabend punkten könnte.0,82 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten zwischen 22.35 und 00.00 Uhr, wie Wegbegleiter über Bach sprachen und wie die Fernsehstation auf bewegte Bilder aus seiner Karriere zurückblickte. Die Sendung verzeichnete einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Nur 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 8,7 Prozent. Im Vorfeld holte das von Jan Hofer präsentiertenoch 1,06 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 0,44 Millionen sowie 9,7 Prozent Marktanteil ein.Um 20.15 Uhr ließen sich 1,70 Millionen Zuschauer aufein. Die Sendung, in der Reporter monatelang recherchiert haben und ein Heizexperiment zeigten, sorgte für 6,7 Prozent Marktanteil. Mit 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde dem Sender warm ums Herz, der Marktanteil landete bei starken 13,0 Prozent.