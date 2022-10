Die Gewinner des Blauen Panther 2022

Vermischtes

Erstmals wurde der Blaue Panther nicht mehr als Bayerischer Filmpreis vergeben, sondern als „Blauer Panther – TV & Streaming Award“.

Am Mittwochabend wurde in der Münchner BMW Welt erstmals der „Blaue Panther – TV & Streaming Award“ vergeben, der zuvor als Bayerischer Filmpreis bekannt war. Neben deutschen TV-Produktionen wurden somit also auch deutsche Produktionen von Streaming-Anbietern sowie Bewegtbildformate von deutschen Web-Creatoren für Online-Plattformen berücksichtigt und ausgezeichnet. Die Gala moderierten Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell.„Der Blaue Panther – TV & Streaming Award steht für eine durch die Digitalisierung revolutionierte Medienbranche, die sich durch ein Höchstmaß an Kreativität auszeichnet. Der Blaue Panther ist damit ein Preis der Medienvielfalt und zugleich Visitenkarte für den Medienstandort Bayern. Ich bedanke mich bei allen Trägern und Partnern sehr herzlich, die diesen neuen Award möglich gemacht haben“, erklärte Digitalministerin und Gastgeberin Judith Gerlach.Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war anwesend und verteilte sowohl den Ehrenpreis als auch den Sonderpreis. Der Ehrenpreis ging an ZDF-Moderator Markus Lanz, der Söder als „klugen, hartnäckigen und immer akribisch vorbereiteten Talkmaster“ würdigte. „Mit der Sendung «Lanz» (gemeint ist die Talkshow «Markus Lanz»,) bringt er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. Dabei begegnet er seinen Gesprächspartnern mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte. So mancher Gast ist ihm so in die sprichwörtliche Falle gegangen – zum großen Vergnügen der Zuschauer. Dank der Aussagen und Details, die Markus Lanz in seiner unerreichten Art herauskitzeln kann, hat er eine einzigartige Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erreicht. Zugleich begegnet er allen seinen Gesprächspartnern fair und auf Augenhöhe, so dass keiner unversöhnt aus dem Studio geht und jeder gerne wiederkommt. Markus Lanz schafft daher Diskussion und Meinungsbildung – mit Charme und im allerbesten Sinne des Wortes. Das ist existenziell wichtig für unsere lebendige Demokratie“, so Söder in seiner Ansprache.Der Ministerpräsident verlieh zudem Arnold Schwarzenegger den Sonderpreis zum „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ für dessen Engagement in sozialen Medien gegen Propaganda und Desinformation zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Übergabe des Preises fand bereits am 27. September 2022 statt. „The Terminator is back!“, so Söder, der ausführte: „Arnold Schwarzenegger hat seine Karriere in Bayern begonnen und ist eine Filmikone. Wir ehren sein großes Engagement in Social Media für die Ukraine und gegen den Krieg. Ich bin ein Fan seiner Filme – wie viele meiner Generation." Schwarzenegger hatte im März ein Video mit einem Aufruf an die russische Bevölkerung veröffentlicht, sich gegen die Propaganda ihres Staates zu wehren.Erstmals in seiner Geschichte führte der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" zwei Publikumspreise in der Kategorie Fiktion ein. Zur Wahl standen 2022 je drei Produktionen, ausgewählt von der Jury des Blauen Panthers, für die Preise "Beliebteste Serie" und "Beliebtester Film". Als Gewinner für „die beliebteste Serie“ wurde Prime Videos Impro-Comedyausgezeichnet, die sich gegen die RTL+-Serie «Sisi» und «Ferdinand von Schirach – Glauben» durchsetzte. Als „beliebtester Film“ wurdevor «One Night Off» und «Die Wannseekonferenz» prämiert.ging dennoch nicht leer aus, denn Peter Kurth wurde als „Bester Schauspieler“ geehrt. Als „Beste Schauspielerin“ war Soma Pysall für ihre Rolle in(Warner TV Serie) erfolgreich. Der Preis für das „Beste Drehbuch“ ging an Bob Konrad, Hanno Hackfort und Thomas Pletzinger für die Sky-Serie. Den Blauen Panther für die „Beste Regie“ erhielt Julia von Heinz, dieinszenierte.In der Kategorie Entertainment waren mit Olli Dittrich («Ich war Angela Merkel: Das Zahlemann-Protokoll») und Joko Winterscheidt gemeinsam mit Executive Producerin Julia Mehnert, die den Preis fürentgegennahmen, die wohl größten Namen vertreten. Anna-Lena Zwez als Executive Producerin der ZDF-Factual-Showerhielt ebenfalls eine Auszeichnung.Einen weiteren Preis in der Kategorie Information/Journalismus erhielt auch die Dokumentation, die bereits den Deutschen Fernsehpreis 2021 ihr Eigenen nennen darf. Darüber hinaus wurde auchausgezeichnet. In der Kategorie Kategorie Kultur / Bildung ging ein Preis unter anderem an die Martin Groß, der für die Dokudas Buch schrieb und Regie führte.