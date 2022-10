«Chief of War»: Jetzt mit Temuera Morrision

US-Fernsehen

Die neue Apple-Serie von Jason Momoa hat einen neuen Darsteller gefunden.

Temuera Morrison hat sich Jason Momoa in der limitierten Apple-Serieangeschlossen. Die Rolle bringt die beiden wieder zusammen, da sie zuvor Vater und Sohn in dem DCEU-Film «Aquaman» ► gespielt haben. Morrison wird auch an der Seite von Momoa in der Fortsetzung «Aquaman and the Lost Kingdom» auftreten, die im Dezember 2023 in die Kinos kommen soll.Pläne über «Chief of War» wurden erstmals im April bekannt. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "der epischen und beispiellosen Erzählung der Vereinigung und Kolonisierung von Hawaii aus der Sicht der Ureinwohner." Morrison wird König Kahekili, den König von Maui, spielen.Apple hat «Chief of War» einen Auftrag über neun Episoden erteilt. Momoa hat die Serie gemeinsam mit Thomas Pa'a Sibbett entwickelt. Beide fungieren zusammen mit Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping und Doug Jung als ausführende Produzenten. Jung ist auch der Showrunner der Serie. Justin Chon wird bei den ersten beiden Episoden Regie führen und als ausführender Produzent fungieren. Fifth Season und Chernin Entertainment produzieren.