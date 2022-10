«The Taste» kämpft sich in der Zielgruppe wieder nach oben

Quotennews

Im Anschluss zeigte der Sender zudem noch eine Sonderausgabe, die auf Highlights der vergangenen Staffel zurückblickte.



Bei der Kochshowwar am gestrigen Abend Alexander Huber zu Gast, welcher Oktoberfeststimmung mit sich brachte. Die Kandidaten sollten für den Sternekoch Huchen, Forellen, bayerische Garnelen und Bier in ihren Löffel integrieren. Das Entscheidungskochen stand dann unter dem Motto „O’zapft is!“, was erneut das Bier zum Star auf dem Löffel machte. Auch wenn dies Hubers Debüt bei «The Taste» war, ist er vor allem Zuschauern des BR aus der Sendung «Wir in Bayern» bekannt.In der vergangenen Woche war die Reichweite auf 1,14 Millionen Fernsehende gesunken, was zu einem weiterhin überdurchschnittlichen Marktanteil von 5,3 Prozent führte. Bei den 0,47 Millionen Jüngeren verlor man knapp zwei Prozentpunkte und stürzte auf den bisherigen Staffeltiefstwert von hohen 8,9 Prozent ab. Auch wenn erneut 1,14 Millionen Neugierige einschalteten, wurde nun ein neuer Tiefstwert von soliden 5,0 Prozent Marktanteil verbucht. Im Gegensatz dazu erholte man sich in der Zielgruppe auf 0,54 Millionen Umworbene, was einer hohen Quote von 9,6 Prozent entsprach.Sat.1 bliebt auch im Anschluss dem Thema Kochen treu und schob noch das Spezialnach. Auf diese Weise wurde auf die italienischen Geschmackhighlights der vergangenen neun Staffeln zurückgeblickt. 0,36 Millionen Fernsehende verharrten auf dem Sender, was einen akzeptablen Marktanteil von 3,7 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,13 Millionen Jüngeren standen passable 5,9 Prozent auf dem Papier.