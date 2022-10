Aybi Era: 'Ich wollte einfach mal was Neues machen

Interview

Seit Kurzem ist die ehemalige «Notruf Hafenkante»-Darstellerin weitergezogen. Statt an der Elbe ermittelt die deutsch-türkische Schauspielerin nun an der Spree.

Mavi bringt vor allem Ehrgeiz und Lust auf ihre Arbeit mit. Das merkt man schon ab der 1. Folge, sie legt direkt los und wartet nicht auf eine Einladung von Außen. Deswegen gelingt es ihr auch sich so schnell im Team einzuordnen und sich ihren Platz selbst zu schaffen.Ne, ich hatte vorher nie darüber nachgedacht mit Jürgen mal zusammen zu drehen. Aber als ich dann im Konstellations-Casting mit ihm gearbeitet habe, wussten wir alle worauf es hinauslaufen würde 😉Glücklicherweise, JA. Die Arbeit mit ihm macht mir riesigen Spaß und ich profitiere sehr von seiner Erfahrung als erfolgreicher, langjähriger Schauspieler. Oft hat er einen anderen Blick auf die Arbeit hat und stellt somit auch andere Fragen, die mir die Möglichkeit geben, mich selbst noch mehr einbringen zu können. Wir sprechen sehr eine Sprache in der Arbeit und das vereinfacht alles sehr.Ne, ich bin glücklich darüber, dass die Zuschauer*Innen überhaupt einschalten.Tatsächlich finde ich unsere Serie schon sehr gut durchmischt, da wir ja viele Themen für jüngere und ältere Zuschauer*Innen behandeln und somit schon viel dabei ist. Aber es ist natürlich auch immer eine Genre Sache. Da wir z.B. keine Fantasy-Serie sind, holen wir auch dementsprechend nicht diese Zielgruppe ab und das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Das ZDF ist zum Glück schon seit ein paar Jahren dabei auch noch mehr das jüngere Publikum abzuholen und ich finde es gelingt ihnen immer besser. Warten wir mal ab was die sich noch so einfallen lassen, würde ich sagen 😀Ganz genau, ich wollte einfach mal was Neues machen. Da Notruf Hafenkante meine erste Hauptrolle und mein Einstieg in die Branche war, war es für mich an der Zeit weiterzugehen und mutig zu sein. Ich hatte einfach die Sehnsucht nach einer Erneuerung und das heißt dann mutig sein und keine Angst vor „dem Unbekannten“ haben und mir vertrauen, dass alles gut wird. Diese Erfahrung habe ich schon sehr oft in meinem Leben gemacht und dafür wurde ichvon Leben belohnt.Ja, das war ein großer Erfolg und die Quoten sind natürlich entscheidet dafür, ob Projekte weiter gehen können oder abgesetzt werden. Die Quoten sind sehr wichtig und die verfolge ich auch.Nein gar nicht, meine Sehnsucht ist es unterschiedliche, interessante Rollen spielen zu können und da ist der Sender zweitrangig für mich.Ja, ich habe mir alle sechs Folgen in einem angesehen und finde sie echt gut erzählt. ie größte Schwierigkeit in 45min.-Folgen ist es ja, alle Themen und die einzelnen Charaktere so miteinander, schlau zu verbinden und die Spannung durchgehen zu halten… das ist eine sehr große Herausforderung, die ich dort ich als gemeistert empfinde.Ich streame nur noch und nutze alle Mediatheken über meinen Laptop. Ich besitze seit Jahren keinen Fernseher mehr. Ganz früher lief bei mir immer im Hintergrund der Fernseher, damit ich immer Geräusche im Hintergrund hatte, das hatte was Beruhigendes. Mittlerweile empfinde ich es genau andersherum, es irritiert mich sehr und nimmt meinen Fokus von allem Anderen. So kann ich bewusst entscheiden was ich mir angucken möchte und wann, so bin nicht mehr abhängig von den Sendeterminen.