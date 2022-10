CBS glaubt an «East New York»

US-Fernsehen

Außerdem bestellte das Network weitere Episoden von «So Help Me Todd» und «Fire Country».

CBS hat seine drei neu gestarteten Serien –und– für eine komplette Staffel bestellt. „CBS hat einen großartigen Start in diese Saison hingelegt", sagte Kelly Kahl, Präsidentin von CBS Entertainment. "Wir sind begeistert, dass wir die drei meistgesehenen neuen Serien haben, jede mit ihren eigenen einzigartigen Schauplätzen, Charakteren und Handlungssträngen. Diese Serien werten unser ohnehin schon erfolgreiches Programm auf, kommen bei den unterschiedlichsten Zuschauern sowohl im Fernsehen als auch im Streaming an und wachsen jede Woche weiter.""Wir danken den talentierten Darstellern, ausführenden Produzenten und ihren unglaublichen Schreib- und Produktionsteams dafür, dass sie diese Shows zum Leben erweckt haben", fügte Kahl hinzu. "Ein zusätzliches Lob geht an unsere CBS-Programmteams, die diese Serien zum Erfolg geführt haben. Wir sind hocherfreut, ihnen die wohlverdienten Aufträge für ganze Staffeln zu geben."Die «Fire Country» dreht sich um Bode (Thieriot), einen Sträfling, der an einem Programm zur Brandbekämpfung in Nordkalifornien teilnimmt. «East New York» folgt Regina Haywood, der frisch beförderten stellvertretenden Inspektorin von East New York, einem Arbeiterviertel am Rande von Brooklyn. «So Help Me Todd»: Skylar Astin spielt einen talentierten, aber orientierungslosen Privatdetektiv, der das schwarze Schaf seiner Familie ist.