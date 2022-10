NBA-Doku über die Playoffs 2023 erscheint

US-Fernsehen

Die Saison ist noch gar nicht zu Ende, da wurde schon ein Vertrag ausgehandelt.

Fulwell 73 Productions hat sich mit NBA Entertainment zusammengetan, um eine Doku-Serie zu produzieren, die die Basketball-Playoffs 2023 begleiten wird. Die zehnteilige Doku-Serie, die derzeit noch keinen Titel trägt, wird bald auf den Markt gebracht. Das Projekt wird als die "entscheidende Serie über das jährliche Großereignis der Liga" beschrieben.Fulwell 73 steht unter anderem hinter «The Late Late Show with James Corden», «Carpool Karaoke», «The Kardashians», den Grammy Awards, der «Friends»-Wiedervereinigung und Adeles Emmy-prämiertem CBS-Special. Die Produktionsfirma hat außerdem fast ein Dutzend Sport-Dokus produziert, darunter Amazons «All or Nothing: Juventus», das den Fußballclub Juventus Turin in der italienischen Serie A in der Saison 2020/21 begleitete, und die Netflix-Dokumentation «Sunderland 'til I Die», die dem englischen Club durch die Saison 2017/18 folgte.Die NBA-Doku wird von Ben Winston, einem der Gründungspartner von Fulwell 73, produziert, der in einer Erklärung sagte: "Es gibt nur wenige Sportereignisse auf der Welt, die sich mit den NBA Playoffs und der Reise, die diese Weltklasse-Athleten währenddessen unternehmen, messen können. Wir sind begeistert, mit der NBA zusammenzuarbeiten, um den Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der aufregendsten zehn Wochen im Sport zu bieten."