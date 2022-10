Channel 4 startet digitale Marke

England

Unter dem Label Channel 4.0 sollen neue Programme entstehen.

Die britische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Channel 4 führt eine neue digitale Marke mit dem Namen Channel 4.0 ein. Die Marke, die am 26. Oktober auf YouTube und den sozialen Plattformen von Channel 4 starten soll, wird sich auf die 13- bis 24-Jährigen konzentrieren. Der Sender hat bereits Autoren der Gen Z wie Chunkz, Nella Rose und Alhan Gençay sowie Spuddz, Mist und Dreya Mac verpflichtet, um eine Vielzahl neuer Serien und "unerwarteter Kooperationen" zu veranstalten, die auf der Jugendkultur basieren und mit "spielerischem Unfug" gespickt sind.Sacha Khari, Leiter der digitalen Auftragsvergabe, und Evie Buckley, Redakteurin für digitale Auftragsvergabe, sind die redaktionellen Leiter von Channel 4.0 und arbeiten mit 4Studio, dem Studio für soziale Inhalte und Distribution von Channel 4, zusammen. Big Smoke Corporation, das vom Rap-Künstler Skepta (mit bürgerlichem Namen Joseph Adenuga) gegründete Kreativkollektiv, beriet Channel 4.0 bei seinem Start mit Talentkenntnissen und strategischer Vision."Channel 4.0 markiert eine neue Ära für Channel 4 und ist ein weiterer wichtiger Teil der Future4-Strategie", so Khari. "Channel 4.0 wird nicht nur ein Ort sein, an dem etablierte Stars kommen, um Freude, Genialität und ein bisschen Chaos zu verbreiten, sondern wir werden auch nach der nächsten Generation von Talenten Ausschau halten und Möglichkeiten vor und hinter der Kamera schaffen. Wir wollen mit den großartigen Inhalten, die in diesem Bereich bereits entstehen, zusammenarbeiten, sie aufwerten und bereichern, indem wir den Machern eine Finanzierung und eine weitere Plattform bieten, um ihre Brillanz authentisch zu präsentieren."