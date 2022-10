«Buffalo Rangers»: Serie über US-Militär im Koreakrieg geplant

US-Fernsehen

Bruce McKenna, David Broyles und Nick Jones schreiben und produzieren die Serie.

Der «Band of Brothers»-Autor Bruce McKenna arbeitet mit David Broyles («Six») und Nick Jones Jr. («Yasuke») zusammen, um die Miniserie «Buffalo Rangers» über die 2nd Ranger Company zu schreiben und zu produzieren, die einzige rein schwarze Spezialeinheit in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Ranger haben sich durch ihren Einsatz im Koreakrieg einen Namen gemacht.Die Serie wird von der in Südkorea ansässigen Moving Pictures Company produziert, die über ein wachsendes englischsprachiges Programm verfügt. Ein Sender oder Streamer wurde noch nicht bekannt gegeben. "Es ist an der Zeit, dass diese wahren amerikanischen Helden, die von der Geschichte vernachlässigt wurden, ihren Platz finden", sagte McKenna."Als Schwarzer und Veteran ist es mir eine unglaubliche Ehre, die Geschichte dieser tapferen Männer erzählen zu dürfen, die im Dienst für unser Land die vielen Härten des Rassismus ertragen mussten", sagte Jones, ein Militärveteran, der sich zum Drehbuchautor entwickelte. "Ihr Einsatz und ihr Mut haben dazu beigetragen, den Weg für ein besseres Militär für Männer und Frauen zu ebnen, die aussehen wie ich".