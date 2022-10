Simon Cowell arbeitet mit TikTok zusammen

Vermischtes

Die zwei Unternehmen werden mit Universal Music für den Musik-Inkubator StemDrop aktiv.

Simon Cowells Syco Entertainment, Universal Music Group, Republic Records und Samsung haben sich für die globale Musik-Kooperationsinitiative „StemDrop – A Song for the World“ zusammengetan. StemDrop soll als Inkubator für neue Talente fungieren, indem es Künstlern aus der ganzen Welt die Möglichkeit bietet, mit bekannten Songwriter-Talenten zusammenzuarbeiten.Im Rahmen der Initiative werden Max Martin, der Britney Spears' "...Baby One More Time", Backstreet Boys' "I Want It That Way", Céline Dions "That's the Way It is", Taylor Swifts "Shake It Off" und The Weeknds "Blinding Lights" produziert hat, und sein Hitmacher-Team Savan Kotecha und Ali Payami am 26. Oktober 60 Sekunden einer neuen Single exklusiv auf TikTok veröffentlichen. Sobald der Song veröffentlicht wird, kann die Community über die StemDrop-Seite auf die "Stems" (die einzelnen Komponenten des Songs wie Schlagzeug, Bassgitarre und Gesang) zugreifen und ihre eigenen Versionen erstellen, aufnehmen und teilen.Das StemDrop-Profil bietet TikTok-Nutzern und -Schöpfern auch einen Einblick in den StemDrop-Prozess, da wöchentlich neue Versionen des Tracks aus der ganzen Welt von den einzelnen Songwriting-Teams sowie von TikTok, Syco, Republic Records und Universal Music Group kuratiert werden. TikTok-Musikkurator Ari Elkins, Singer-Songwriterin Astrid S und Your Boy Moyo werden als globale Botschafter für StemDrop fungieren und täglich Inhalte auf dem @StemDrop-Kanal auf TikTok hosten.Cowell sagte: "Hit-Songs sind wie Diamanten und können die Karriere eines Künstlers über Nacht verändern. Bei Zehntausenden von Songs, die jeden Tag hochgeladen werden, bietet diese Idee aufstrebenden Künstlern die Möglichkeit, mit einigen der erfolgreichsten Songwriter der Welt zusammenzuarbeiten. Die Prämisse war immer sehr einfach: ‚Was würde passieren, wenn die besten Songwriter der Welt einen Song für die Welt schreiben würden?‘ – Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Ich weiß, dass es so viele unglaublich talentierte Menschen gibt, die versuchen, sich von der Masse abzuheben, und ich hoffe und glaube, dass dies einen großen Unterschied für ihre Karrieren machen könnte. Es sagt alles über Max Martin, Savan und Ali aus, dass sie sich entschieden haben, diesen Song der TikTok-Community zu schenken, um ihn aufzunehmen und mit ihnen zusammenzuarbeiten."