RTLZWEI startet «Glücksrad» noch in diesem Jahr

Am Mittwoch stellte der Sender seine Programm-Pläne für die kommenden Wochen und Monate vor. Mit dabei sind auch neue Formate mit Joey Kelly und Cathy Hummels.

Am Mittwoch lud El Cartel Media, der Vermarkter des Privatsenders RTLZWEI, zu einem Presseevent ein, um über die Pläne des Senders zu informieren. Auf der digitalen Roadshow gab man einige Neuerscheinungen bekannt, die in den kommenden Wochen und Monaten das Licht der Welt erblicken sollen. Bereits bekannt war hingegen, dass RTLZWEIneuauflegen würde. Nun nannte man einen ungefähren Starttermin der Neuauflage mit Thomas Hermanns und Sonya Kraus in der Primetime. So soll es voraussichtlich im Dezember losgehen, also parallel zur Fußball-WM. Ein konkretes Datum nannte man nicht. Und auch für die Neuauflage vonmit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning wird in der Primetime zu sehen sein, voraussichtlich ab 2023.In der Sparte Show hat sich RTLZWEI zudem die Rechte an dem US-Formatgesichert, das zwischen 2013 und 2020 von Jane Lynch moderiert wurde. Darin spielen zwei Teams prominenter und nicht-prominenter Kandidaten in einer Wohnzimmer-Atmosphäre Partyspiele gegeneinander. Zudem startet der Reality-Sender eine Promi-Ausgabe von, die von Reality-Sternchen Matthias Mangiapane moderiert werden soll.Auch der Bereich Reality-TV darf beim Gründwalder Sender selbstverständlich nicht untergehen. Cathy Hummels wird ab Januar derweil nicht nur in Südostasien für eine neue Staffel vonvor der Kamera stehen, sondern darf sich auch über ihre eigene Doku-Soapfreuen. Darin versprach sie am Mittwoch „die ungeschminkte Wahrheit“. Ebenfalls weiter für den Sender vor der Kamera steht Joey Kelly, der zuletzt in «The Kelly Family – Die Reise geht weiter» zu sehen war. Für ihn und seinen beiden Söhnen Luke und Leon, seine Töchter Lilian und Lisann sowie seine Frau Tanja geht die Reise tatsächlich weiter – im wahrsten Sinne des Wortes. RTLZWEI plant nämlich die Reise-Dokumentation. Darin will die Familie 30.000 Kilometer von Alaska bis an die Südspitze Südamerikas, das Feuerland, fahren. Damit weitet RTLZWEI seine bestehende Doku-Soap-Schiene, die «Die Geissens» inklusive Töchter-Spin-off «Davina & Shania – We Love Monaco», «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca» und «Die Wollnys» sowie das kürzlich gestartete «Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!» umfasst.Liebhaber der Sendungmüssen sich im kommenden Jahr bis in den Spätsommer auf eine neue Staffel gedulden. Die Ankündigung kommt wenig überraschend, schließlich hatte RTLZWEI bereits angekündigt, dass man die Dosis des Reality-Formats drosseln wollte. Unterdessen hat der Privatsender Nachschub für das Tagesprogramm angekündigt, nachdem in dieser Woche erste «Kaufen Mieten Live» abgesetzt wurde. In der kommenden Woche startet bekanntlich, die Fortsetzung des gechassten Sat.1-Formats «Klink am Südring». Für den Sendeplatz um 17:05 Uhr plant man zudem die Adaption des südkoreanischen Formats. Darin sollen die Kandidaten in einer Drive-In-Setup mit ihrem Gesangstalent überzeugen. Das Konzept erinnert ein wenig an James Cordens berühmte «Late Late Show»-Rubrik „Carpool Karaoke“. Im Gegensatz dazu bewertet in «Music Drive In» eine dreiköpfige Jury, bestehend aus Loona, Prince Damien und Guildo Horn, die Performance und bestimmt, wer am Ende mit einem Geldgewinn nach Hause fahren darf. Ebenfalls für den 17:05-Uhr-Sendeplatz eingeplant sind die Dokutainment-Formateund. Darin sollen Urlauber und Schrebergärtner mit der Kamera begleitet werden.