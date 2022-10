Jakob & Stella: Forever in Love?

Soap-Check

Bei «Unter Uns» könnten die Beiden ein Liebespaar werden. Stress hat Stella dann aber ausgerechnet mit Paco.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Mathias sucht die Aussprache mit Sandra, aber sie lässt ihn links liegen. Doch Dörte bringt Sandra dazu, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Nici dagegen ist unsicher, ob sie Mathias vertrauen will. Parallel plagt Birgit ihr schlechtes Gewissen, weil sie Mathias die Abtreibung verheimlicht. Sie sucht Rat bei Amelie, die sie darin bestätigt, Mathias nicht die Wahrheit zu sagen. Birgit ist beruhigt, bis sie erfährt: Mathias ist Vater! Britta will mit Lilly allein in den Urlaub fahren und auf Abstand zu Hendrik gehen. Im Gespräch mit Amelie wird Britta klar, dass sie Hendrik trotz allem liebt. Britta zeigt sich versöhnlich, doch Hendrik versteht sie falsch und verabredet sich lieber mit Ben und Malte. Gunter reagiert allergisch auf die Anwesenheit von Amelie im Hotel und Simon muss sich rechtfertigen. Als Simon auch noch mit dem Restaurantleiter aneinander gerät und dieser daraufhin kündigt, erwartet Gunter von ihm, diese Lücke zu füllen.Obwohl es Carolin immer schwerer fällt, die Nähe zu Michael zuzulassen, möchte sie an ihrer Beziehung und der baldigen Hochzeit festhalten. Doch als sie ihr Brautkleid kauft und die Hochzeit mit Michael vor sich sieht, trifft sie eine Entscheidung. Nachdem Leon die Anzeige gegen Paul zurückgezogen hat, bedankt sich Paul bei Josie für ihr Vertrauen. Unterdessen ist Leon noch immer von seiner Rivalität zu Paul gesteuert und möchte beim anstehenden Triathlon gewinnen. Da er durch seinen Unfall jedoch unter Schmerzen leidet, greift er zu Schmerzmitteln… Shirin gelingt es, Dayita in den Beautysalon einzuladen, und freut sich, diese von ihrem Talent überzeugen zu dürfen. Jedoch erfährt Dayita von Gerrys Sieg beim Golfturnier und bittet ihn, mit ihr eine Runde Golf zu spielen. Und das zur selben Zeit, zu der sie ihren Termin bei Shirin gehabt hätte. Alexandra setzt alles daran, dass Robert und Werner Christophs Behauptungen nicht glauben. So beteuert sie vor Werner, weiterhin auf dessen Seite zu sein und sie bei der Suche nach einem Alternativgrundstück für das neue Gästehaus zu unterstützen. Trotz Alexandras Bemühungen wird Werner skeptisch …Uschi ist dankbar, als Hubert sie zum zweiten Mammografie-Termin begleitet. Für das Ehepaar steht fest: Auch diese Krise werden sie gemeinsam meistern. Dann ist Annalena enttäuscht, als Mike ihre Abreise durch einen Werkstattauftrag gefährdet. Ludwig will Severin zu seiner Vergangenheit befragen. Gelingt es Josephine gemeinsam mit Pfarrer Burman, den Journalisten auszubremsen?Jakob zeigt zunehmend Interesse an Stella und will mehr über sie erfahren. Dabei erkennt er, dass Stella ihn und Paco anlügt. Easy ist erleichtert, als Ringo durch Julius' Besuch aus seinem Tief herauskommt, aber Ringo will Julius nicht mehr loslassen. Eine Eskalation ist vorprogrammiert. Bambi erkennt entsetzt, dass sein Plan, Sina zu vergraulen, zu gut funktioniert hat. Nun versucht er, sie wieder von seiner Liebe zu überzeugen.Verärgert beugt sich Simone dem Druck der BDE-Geschäftsführerin Frieda. Vor der Familie bewahrt sie aber ein Geheimnis, um sie nicht mit Problemen zu belasten. Finn ärgert es sichtlich, dass Jenny ihm mangelnde Professionalität unterstellt. Der gewissenhafte Arzt beweist ihr, dass er seine Aufgabe ernst nimmt. Daniela ist von Gabriels Verhalten beeindruckt und setzt sich deshalb vor der wütenden Isabelle für ihn ein.Jessica ärgert sich, dass sie Tuner mit ihrer harschen Ansage vor den Kopf gestoßen hat. Als Nina herausfindet, dass Jessica Tuners großzügiges Angebot ausgeschlagen hat, lässt sie sich zu einer unbedarften Aussage hinreißen ... Michi freut sich auf sein Date mit Silvia, das jedoch gleich mit einem kleinen Fauxpas beginnt.Meike hat erneut Mitleid mit Carlo, als der seine geplante Geburtstagsparty offiziell absagt. Nachdem Lisa angerufen hat, weil sie sich Sorgen um ihren Vater macht, fühlt Meike Carlo noch mal auf den Zahn. Sie merkt, wie fertig er wegen der Gesamtsituation ist. Meike versucht daraufhin, George davon zu überzeugen, sich mit Carlo auszusprechen und gemeinsam eine Party zu schmeißen. Das wiederum führt zu einem Streit zwischen George und Meike. Tess und Sam sind auf Meikes Seite und würden ihr bei der Partyplanung helfen. Dann mischt sich auch noch Simone ein. Sie wirft Meike vor, dass sie sich nur aus rein egoistischen Gründen um Carlo kümmert, damit sie ihn weiter an sich binden kann. Tess, die in Carlo verliebt ist, wird hellhörig. Doch Meike redet sich raus.Paula und Basti hatten es schon befürchtet: Sina ist stinksauer, weil sie in der neuen Wohnung wieder kein Zimmer für sich hat. Sie muss sich eins mit Marie per Trennwand teilen. Sina haut wütend ab und Paula streitet sich mit Basti darüber, was man anders hätte machen können. Dabei kommt Paula auf eine Idee: Sie und Basti nehmen das Zimmer mit der Trennwand, während Marie und Sina jeweils ein eigenes bekommen. Damit ist der Hausfrieden wieder hergestellt – zumindest so lange, bis Basti und Paula ins Bett gehen. Dabei stellen sie nämlich fest, dass die Einschlafrituale des jeweils anderen lautstark und nervig sind. Da hilft auch die Trennwand nichts.