«Mario Barth deckt auf!», Ulrich Wetzel enttäuscht

Quotennews

Die Gerichtshows sind für den Fernsehsender kein wirklicher Segen.

In 120 Minuten führte Mario Barth wieder durch seine Sendung, die Verschwendung von öffentlichen Geldern aufzeigen sollte. Angela Finger-Erben, Jana Azizi, Joachim Llambi und Ingo Appelt waren im Studio zu Gast und sorgten für 1,81 Millionen Fernsehzuschauer und mittelmäßige 7,2 Prozent. Das Thema holte sich mäßige 0,66 Millionen junge Menschen, sodass Barth sich mit elf Prozent zufriedengeben musste.Um 22:15 Uhr erreichte1,50 Millionen Zuschauer, sodass das Nachrichtenmagazin aus Berlin auf 7,7 Prozent kam. In der Zielgruppe fuhr man 0,57 Millionen ein, 11,8 Prozent waren die Folge. Beiwaren Gaspreis-Bremse und Migräne-Spritze die Themen, die sich 0,98 Millionen Zuschauer nicht entgehen ließen. Das von Steffen Hallaschka präsentierte Magazin sorgte für 0,37 Millionen junge Zuseher und 11,0 Prozent.Tagsüber liefen die Gerichtshows weiter schleppend. Die Wiederholungen vonundlockten ab 10:00 Uhr lediglich 0,32 und 0,50 Millionen Menschen vor die Fernseher. Davon wurden nur 0,11 und 0,14 Millionen junge Menschen erfasst, das bedeutete aber mäßig bis gute 10,9 und 12,6 Prozent in der Zielgruppe. Ab 15:00 Uhr kamen Salesch (0,46 Millionen) und Wetzel (0,63 Millionen) auf 0,16 und 0,11 Millionen junge Menschen. Bei den Marktanteilen fiel das Ergebnis mit 9,8 und 6,2 Prozent nicht berauschend aus.