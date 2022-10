ZDF nennt Details zur neuen «Wetten, dass?»-Ausgabe

TV-News

Bei der Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF wird erneut Michelle Hunziker auftreten. Auch ein bekanntes Wett-Genre wird wieder bedient.

Es warErfolgsgeschichte des vergangenen Jahres, als Thomas Gottschalk in seiner fränkischen Heimat auf die Bühne kam, um am Samstagabend dreieinhalb Stunden langvor über 14 Millionen Fernsehzuschauern zu moderieren. Die überwältigende Resonanz hatte zur Folge, dass ZDF die Unterhaltungsshow als ein jährliches Event im November zurückholte. Am 19. November um 20:15 Uhr ist es soweit und Gottschalk tritt in Friedrichshafen erneut auf die Bühne.Das ZDF gab nun erste inhaltliche Details bekannt: So wird wie im vergangenen Jahr erneut Michelle Hunziker an der Seite Gottschalks moderieren. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf eine traditionelle Bagger-Wette freuen, zu der aber noch keine weiteren Einzelheiten verraten wurden. Regie bei der Gemeinschaftsproduktion von ZDF (Deutschland), ORF (Österreich) und SRF (Schweiz) wird Frank Hof führen.Neben skurrilen Wetten und großen Superstars plant das ZDF zudem «Wetten, dass…?» in sein Nachmittagsprogrammzu integrieren. Am Freitag, 18. November, melden sich Lissy Ishag und Tim Niedernolte live ab 17:10 Uhr aus der Messehalle in Friedrichshafen. Geplant sind Talks mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker sowie den Gästen und Wettkandidaten der Sendung. «hallo deutschland» greift zudem die Bagger-Wette gesondert auf und spricht mit dem früheren Wettkönig Ralf Rabung. Dieser machte 2009 Schlagzeilen, als er mit seiner Baggerschaufel Bälle in eine Basketballkorb warf und seine Wette gewann.