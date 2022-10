«Traumschiff»-Überraschung zum WM-Auftakt

TV-News

Statt nach Katar schippert Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger zur besten Sendezeit nach Lappland.

Das ZDF hat eine Überraschung am Tag des Eröffnungsspiels der FIFA-Weltmeisterschaft der Herren in Katar angekündigt. Am Sonntag, den 20. November, überträgt der Mainzer Sender nicht nur die Begegnung zwischen dem Gastgeber und Ecuador, sondern um 20:15 Uhr eine neue Folge des TV-Klassikers. Damit bricht der öffentlich-rechtliche Sender mit seiner Tradition immer an Weinachten, Neujahr und Ostern eine neue Folge zu präsentieren.In dem neuen Film steuert «Das Traumschiff» um Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) Lappland an, der sich allerdings nicht ausschließlich seiner Arbeit widmen kann. Motivationstrainer Patrick (Daniel Fritz) und Priester Maik (Tayfun Baydar) versetzen das gesamte Schiff in Aufruhr. Sie überraschen ihren alten Schulfreund Max und haben, der alten Zeiten willen, eine spektakuläre Abenteuertour in Lappland geplant. In weiteren Rollen sind zudem Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes, Lara Joy Körner, Johanna Hens, Mersiha Husagic, Ferdinand Seebacher sowie die ehemalige Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch und Popsänger Sasha zu sehen.Laut Aussagen einer ZDF-Sprecherin wird «Das Traumschiff – Lappland» nicht der letzte «Traumschiff»-Film in diesem Jahr sein. Gegenüber dem Branchendienst ‚DWDL‘ erklärte sie: „In diesem Jahr und in 2023 gibt es jeweils vier «Traumschiff»-Folgen, es bleibt also trotz der Lappland-Folge im November bei den gewohnten Folgen an Ostern, Weihnachten und Neujahr.“ Zuletzt sahen die Mauritius-Ausgabe am Ostersonntag 5,57 Millionen Zuschauer, was glänzende Marktanteile von 20,7 sowie 13,8 Prozent nach sich zog.