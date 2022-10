«Dune: Part Two» soll früher ins Kino kommen

Kino-News

Warner Bros. hat den Start um zwei Wochen nach vorne verlegt. Dabei ist die Produktion erst seit Mitte Juli im Gange.

kommt früher als erwartet in die Kinos. Wie am Dienstag bekannt wurde, kommt die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Denis Villeneuves Sci-Fi-Epos am 3. November 2023 in die Kinos, statt am 17. November 2023. «Dune» hat damit den Platz von Marvels «Blade» eingenommen, der am Dienstag auf den 6. September 2024 verschoben wurde.Villeneuve kehrt als Regisseur von «Dune: Part Two» mit einer Starbesetzung, die Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken und Léa Seydoux umfasst. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Villeneuve, Jon Spaihts und Eric Roth.Villeneuves erster «Dune»-Film kam im Oktober 2021 in die Kinos und spielte weltweit über 400 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, außerdem wurde er mit sechs Oscars ausgezeichnet.