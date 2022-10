Jim Parsons spielt die Hauptrolle in «Just by Looking at Him»

Kino-News

Die Produktion wird unter anderem von dem Erfolgsduo Berlanti/Schechter geleitet.

Ryan O'Connell wird mit, einer Adaption seines gleichnamigen Romans, sein Regiedebüt geben. O'Connell wird nicht nur Regie führen und das Drehbuch schreiben, sondern auch die Hauptrolle des Elliot spielen, eines schwulen Fernsehautors mit zerebraler Lähmung. Jim Parsons von «The Big Bang Theory» wird in der Rolle von Elliots Chef Ethan mitspielen.Laut der offiziellen Beschreibung wird die Komödie Elliot dabei begleiten, wie er versucht, "Liebe und Verbundenheit in einer Welt zu finden, die nicht für ihn geschaffen wurde." FilmNation Entertainment und Berlanti/Schechter Films' Greg Berlanti und Sarah Schechter werden den Film produzieren. Lucas Wiesendanger wird die Produktion für FilmNation leiten. Michael McGrath wird für Berlanti/Schechter Films die Produktion übernehmen. FilmNation Entertainment ist für die Finanzierung und den weltweiten Vertrieb zuständig, während CAA Media Finance die US-Rechte mitverkauft. Die Dreharbeiten werden im Frühjahr beginnen."Als Ryan uns «Just by Looking at Him» in seinem einzigartigen Stil vorschlug – in seinen Worten: ein Nora-Ephron-Film mit jeder Menge schwulem Sex – waren wir sofort von seiner urkomischen, völlig originellen und einfühlsamen Vision für den Film begeistert. Ryan ist der perfekte Filmemacher, um diese persönliche und zugleich universelle Geschichte eines Außenseiters zum Leben zu erwecken. Sie ist mit nichts anderem vergleichbar, und wir sind begeistert, zusammen mit unseren wunderbaren Partnern von Berlanti/Schechter daran beteiligt zu sein", sagte Ashley Fox, Produktionsleiter von FilmNation Entertainment.