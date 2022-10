Comic-Laden

Der Händler Panini hat einen Neustart am Kiosk hingelegt.

Seit Sommer 2022 läuft «She-Hulk» bei Disney+ . Dadurch bekam eine beliebte Figur endlich ihre lang herbeigesehnte Serie. Doch damit nicht genug. Die Abenteuer von Jennifer Walters alias She-Hulk kann nun auch in einem Comic verfolgt werden. Panini bringt mit "She-Hulk - Gamma-Neuanfang" weitere Einblicke in das Leben der Superheldin. Die Autorin Rainbow Rowell erschafft auf 124 Seiten die Welt von Jennifer Walters und ihrem Leben als Anwältin und Superheldin.Die Figur "She Hulk" wurde bereits 1980 von John Buscema und Stan Lee erfunden. Ihren ersten Auftrifft bekam sie in "Savage She-Hulk #1". Jennifer Walters war nicht immer ein Superheld. Eines Tages wurde sie von Mafiosi angeschossen. Ihr Cousin Bruce Banner (auch bekannt als Hulk) rettete die Anwältin, indem er ihr Blut spendete. Durch das mit Gammastrahlung belastete Blut nahm Jennifer Walters schnell eine andere Gestalt an. She-Hulk war geboren. Doch eines ist bei ihrer neuen Gestalt anders als bei Hulk: Sie bleibt auch in ihrer Hulk-Form intelligent. Ihrem Job als Anwältin bleibt sie trotz dieser Lebensveränderung treu.In der neuen Comic-Serie aus dem Panini-Verlag möchte Jennifer Walters unbedingt einen Neuanfang schaffen. Sie lebt ihr Leben weiterhin als Anwältin und Superheldin. Nach ihrer Zeit bei den Avengers kämpft sie alleine für das Gute. Allerdings holt die Vergangenheit sie immer wieder ein. Der Spagat zwischen Anwältin und Superheldin wird immer schwieriger, denn sie hat mit einer gnadenlosen Chefin zu tun. Eines Tages taucht ein totgeglaubter Avenger in ihrer Wohnung auf. Zu allem Überfluss muss sie sich dann auch noch mit einer rauflustigen Erzfeindin auseinandersetzen. Und was ist überhaupt der Super Fight Club? In "She-Hulk 1" erlebt Jennifer Walters wieder einmal einige Abenteuer. In Zusammenarbeit mit Luca Maresca und Roge Antonio als Zeichner erschafft die Autorin Rainbow Rowell einen beeindruckenden Comic mit einem Softcover auf 124 Seiten.Die US-amerikanische Autorin Rainbow Rowell schreibt Kinderbücher und Bücher für Heranwachsende. Einige dieser Bücher wurden auch in deutscher Sprache und sogar als Hörbuch veröffentlicht. Rainbow Rowell studierte Journalismus. Bevor sie sich dem Schreiben widmete, arbeitete sie mehrere Jahre beim Omaha World-Herald als Kolumnistin. Für ihren ersten Jugendroman erhielt sie zwei Awards. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nebraska.Der Comic bietet eine tolle Möglichkeit, weitere Abenteuer von She-Hulk zu begleiten. Wem die Serie gefallen, wird den Comic sicherlich lieben. Aber auch als Neueinsteiger kann der Comic viel Freude bereiten.