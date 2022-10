Jensen und Danneel Ackles verlängern First-Look-Deal mit Warner Bros. TV

US-Fernsehen

Das Paar schloss einen neuen Fernsehvertrag und sprechen darüber, wie sie «The Winchesters» neben «Supernatural» organisch aufbauen.

Die Entwicklung der Produktion von Jensen und Danneel Ackles schreitet voran. Mit ihrem neuesten Projekt,, das am 11. Oktober auf The CW Premiere feiern soll, hat das Paar kürzlich seinen Vertrag mit Warner Bros. Television um zwei weitere Jahre verlängert und verrät, dass sie in Zukunft noch einige weitere Geschichten mit ihrer Produktionsfirma Chaos Machine erzählen wollen."Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu Warner Bros. fortzusetzen, da es seit langem unser Zuhause ist. Es ist nur natürlich, dass die Winchesters in der Warner Bros. Familie bleiben und das Erbe von Supernatural fortsetzen", sagte das Paar in einer gemeinsamen Erklärung."Ich freue mich darauf, Dennis [Miller, neuer CW-Chef] zu treffen und mit ihm zusammenzuarbeiten und hoffentlich zu sehen, was seine Pläne für das Netzwerk und die Zukunft der Serien sind", sagt Jensen und fügt hinzu, dass er "Bedenken" habe, aber keine "Angst". "Ich möchte nur sicherstellen, dass wir weiterhin die Sendungen machen können, von denen wir denken, dass sie das Beste für das Publikum sind, das wir zu unterhalten versuchen. Ich hoffe, dass wir mit Dennis und Nexstar einen wirklich guten Partner finden und dass wir das, was wir bereits kennen, nämlich eine großartige Familie und ein großartiges Zuhause bei CW, weiter ausbauen können."