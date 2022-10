Legendary Television beurlaubt Chef

Köpfe

Zu seiner Zeit bei HBO erscheint nun ein neues Buch. Die Firma möchte Schadensbegrenzung betreiben.

Der Präsident von Legendary Television, Chris Albrecht, ist von der Firma beurlaubt worden, wie ein Sprecher von Legendary am Montag dem US-Branchendienst ‚Variety‘ bestätigte. Es wurde kein offizieller Grund für die Beurlaubung des Managers genannt.Albrecht wurde gerade zu dem Zeitpunkt beurlaubt, an dem ein demnächst erscheinendes Buch von Felix Gillette und John Koblin mit dem Titel "It's Not TV: The Spectacular Rise, Revolution and Future of HBO" (Es ist nicht das Fernsehen: Der spektakuläre Aufstieg, die Revolution und die Zukunft von HBO) Details über die lange Amtszeit der Führungskraft bei HBO enthält, darunter auch einen Vorfall aus dem Jahr 1991, bei dem Albrecht angeblich Sasha Emerson, eine ehemalige HBO-Vizepräsidentin, geschlagen haben soll. Albrecht bestreitet die Anschuldigungen, die in dem Buch detailliert beschrieben werden. Am Montag bekräftigte ein Sprecher Albrechts, dass er die Vorwürfe bestreitet.In dem Buch erklärt Albrecht, dass er die Darstellung des Vorfalls im Jahr 1991 "zurückweist und nicht damit einverstanden ist". Es wird angenommen, dass er von Legendary bezahlt freigestellt ist. "Ich habe mich aufrichtig bei denjenigen entschuldigt, die ich mit meinem respektlosen und inakzeptablen Verhalten beleidigt habe", erklärte Albrecht. "Aber das verkauft keine Bücher und erzeugt keine Medienaufmerksamkeit. Manche Dinge altern tatsächlich gut, aber schlechte Berichterstattung nicht."