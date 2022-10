«Quantum Leap»: Mehr Folgen bitte

US-Fernsehen

Der Sender NBC hat sechs weitere Geschichten für die Neuauflage bestellt.

NBC hat sechs weitere Episoden des-Revivals bestellt. Die ursprüngliche Bestellung von zwölf Episoden wurde nun auf 18 erweitert, so dass Staffel eins insgesamt 18 Episoden umfasst. Die Serie feierte am 19. September ihre Premiere als Fortsetzung der gleichnamigen NBC-Serie aus den Jahren 1989 bis 1993.In dieser Version spielt Raymond Lee die Rolle des Dr. Ben Seong, eines weltberühmten Physikers und gläubigen Mannes. 30 Jahre nachdem Dr. Sam Beckett (Scott Bakula in der Originalserie) in den Quantensprung-Beschleuniger stieg und verschwand, wurde ein neues Team zusammengestellt, um das Projekt wieder aufzunehmen, in der Hoffnung, die Geheimnisse hinter der Maschine und dem Mann, der sie geschaffen hat, zu verstehen. Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park und Nanrisa Lee spielen ebenfalls mit.Martin Gero fungiert als Showrunner und produziert zusammen mit Dean Georgaris, Don Bellisario, Deborah Pratt, Chris Grismer, Steven Lilien und Bryan Wynbrandt. Universal Television fungiert als Studio und produziert in Zusammenarbeit mit I Have an Idea! Entertainment, Belisarius Productions und Quinn's House Productions.