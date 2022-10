«Willkommen bei den Reimanns» holt sich die Million zurück

Quotennews

Durchpusten bei Kabel Eins - die letzte Woche mit dem knappen fall unter die 1-Million-Marke für «Willkommen bei den Reimanns» war nur ein Ausrutscher.

Die Kabel-Eins-Welt dürfte nach dem gestrigen Sonntag wieder mehr als in Ordnung sein. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr verlor das Formatdie 1-Million-Marke. Das erste Mal ereignete sich in der dritten Folge im Januar diesen Jahres, als plötzlich nur noch 0,97 Millionen Zuschauer zuschalteten und der Marktanteil auf 2,9 Prozent fiel. Auch die Zielgruppe ließ damals nach und landete mit 0,39 Millionen Umworbenen und 4,5 Prozent am Markt auf dem Boden der Tatsachen. Doch schon damals dauerte das Tal nur eine Woche lang.Diesmal ging es dafür früher los, denn bereits die Folge direkt nach dem Start am 25. September landete bei "nur" 0,99 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil sank damit auf 3,7 Prozent, während die Zielgruppe mit 0,33 Millionen Werberelevanten bei noch guten 5,3 Prozent stehenblieb. Haben die Reimanns ein Quoten-Problem? Auf keinen Fall! Denn die Geschichte aus dem Januar wiederholte sich gestern. Mit 1,06 Millionen Zuschauern ab drei Jahren ist die 1-Million-Marke mit Leichtigkeit geknackt, der Marktanteil rutschte dennoch um 0,1 Prozent auf 3,6 ab.Aber es blieb ja noch die Zielgruppe, um für Freude zu sorgen. Hier steigerte sich der Sender auf gute 0,42 Millionen Umworbene und damit auch auf 5,6 Prozent am entsprechenden Markt. Damit lag der gestrige Abend in Sachen Quote auf dem Niveau der Auftakt-Show aus dem September und konnte in Sachen Reichweite sogar einen neuen Rekord für die aktuellen Folgen aufstellen.