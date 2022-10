Sublizenz von Sky: Sportdeutschland.TV zeigt DHB-Pokal

TV-News

Der Online-Sender wird die meisten Spiele der zweiten Runde sowie der der Achtel- und Viertelfinals exklusiv übertragen – gegen Aufpreis.

Anfang Juli ließ die Handball Bundesliga (HBL) aufhorchen, in dem man die nationalen Übertragungsrechte an S Nation Media, der von Christian Seifert und Axel Springer ins Leben gerufene Streaminganbieter, der sich inzwischen den Namen Dyn Media verpasst hat, vergab. Ab der Spielzeit 2023/24 hält das in diesem Jahr gegründete Unternehmen alle Rechte am deutschen Handballsport, darunter alle 306 Saisonspiele der Liqui Moly HBL, alle 306 Begegnungen der 2. HBL, alle Runden im DHB-Pokalwettbewerb einschließlich des Rewe Final4-Turniers um den DHB-Pokal, sowie den Pixum Super Cup, mit dem die HBL-Saison eröffnet wird. In dieser Saison verbleibt das Recht noch beim Pay-TV-Sender Sky. Sky wird die nationalen Wettbewerbe aber nicht exklusiv zeigen.Mit DOSB New Media, Betreiber des Online-Sportsenders Sportdeutschland.TV, hat man sich nun erneut auf eine Sublizenz geeinigt. Nach 2019/20 und 2020/21 überträgt der Dienst zahlreiche Partien des DHB-Pokals der Männer. Das überwiegend kostenfreie Sportdeutschland.TV wird mit Ausnahme von drei Partien alle Begegnungen der zweiten Runde, die vom 19. Oktober bis 22. November ausgetragen wird, der Achtel- und Viertelfinals im exklusiven Livestream zeigen, dabei aber auf ein Bezahlsystem setzen. Erstmals werden die Liveübertragungen kostenpflichtig angeboten. Aufzeichnungen der Partien sowie Highlights stehen wie gewohnt kostenfrei zur Verfügung.Sky behält das Recht auf die Übertragung des Spiels der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin, alle anderen Begegnungen wandern zu Sportdeutschland.TV. Neben der genannten Partie wird Sky Deutschland auch im Achtel- sowie Viertelfinale ein ausgewähltes Spiel übertragen. Außerdem überträgt Sky alle Spiele des Rewe Final4. Sportdeutschland.TV bietet neben der Option auf ein Einzelticket zum Preis von fünf Euro auch einen Runden-Pass für zehn Euro an, der Zugang zu allen Partien der ausgewählten Runde ermöglicht.