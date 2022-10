Unter 10 Prozent: «The Masked Singer» lässt schon nach

Quotennews

Die Premiere der neuen Staffel konnte sich mit einem Marktanteil über 10 Prozent im Gesamten sehen lassen. Die Zweistelligkeit ist jedoch schon in Show zwei vorbei.

Reduziert auf nackte Zahlen, lässtschon in Show zwei ordentlich nach. Am vergangenen Samstag startete die maskierte Gesangs-Show vor starken 2,42 Millionen Zuschauern und damit vor 10,3 Prozent. Ein zweistelliger Erfolg im Gesamten konnte sich mehr als sehen lassen, vor allem, weil auch die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 1,15 Millionen Umworbenen und 21,2 Prozent grandios performte. Eine Woche später verbleibt einzig eine starke Auftakt-Show, denn Show zwei ließ in allen Belangen nach.Bereits das Vorspiel,, rutschte von 1,3 auf 0,88 Millionen Zuschauer, die Zielgruppe schaffte es letzte Woche auf 0,63 Millionen Werberelevante, gestern kamen lediglich 0,54 Millionen zusammen. Das Hauptprogramm zur Primetime holte dann doch noch auf und kam auf 2,12 Millionen Zuschauer, sicherlich ein guter Wert, wenn auch mit lediglich 8,5 Prozent die Zweistelligkeit verloren ging. In der Zielgruppe muss sich Unterföhring mit den gestern erreichten 1,03 Millionen Umworbenen bereits jetzt um die 1-Million-Marke Sorgen machen, wenn jedoch auch hier der Marktanteil von 17,1 Prozent nach wie vor überzeugte.In ganz anderen Gefilden bewegt sich seit drei Wochen RTL . In der großen Samstags-Show-Konkurrenz versucht es der Köln-Sender mit- und fällt seit Woche eins auf die Nase. Trotz Thomas Gottschalk in der Moderation wollten gestern wieder nur 0,76 Millionen Zuschauer dem Programm folgen, der Marktanteil von 3,0 Prozent enttäuscht hier immens. Immerhin schaffte die Zielgruppe einen kleinen Sprung von zuletzt 0,23 auf gestern 0,26 Millionen Umworbenen, wenn auch hier der Anteil am Markt von 4,2 auf 4,1 Prozent sank. Von einem wirklich Show-Duell kann also aktuell nicht die Rede sein.