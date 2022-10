Spielfilm-Zeit am Samstagabend

Quotennews

Drei Sender stritten sich gestern Abend um die Film-Krone und doch gibt es nur zwei Plätze zu verteilen!

Samstagabend, die Tage werden bereits kürzer und kühler, Zeit für starke Spielfilme auf der Couch. Während sich RTL und ProSieben mit Shows überbieten wollen, setzten Sat.1 VOX und RTLZWEI auf das Film-Programm zum Wochenende. Die Kandidaten: Sat.1 mit- VOX mit- RTLZWEI mit. Und aus Sicht der Gesamtreichweite und Gesamtquote gibt es keinen dritten Platz. Sowohl «Der Marsianer», als auch «Die neun Pforten» sicherten sich 0,86 Millionen Zuschauer und identische 3,4 Prozent Marktanteil.Ein geteilter erster Platz ergibt sich also, das VOX-Programm mit «Der Tag, an dem die Erde stillstand» kam auf 0,84 Millionen Zuschauer und daher 3,2 Prozent am Markt. Einzig der Blick auf die Zielgruppe lässt zwischen den Formaten klar unterscheiden. Das Grünwald-Programm von RTLZWEI kam auf lediglich 0,26 Millionen Zuschauer, der Sat.1-Streifen erreichte stolze 0,48 Millionen Umworbene. In Marktanteilen gedacht, kam die bunte Kugel auf 7,9 Prozent, RTLZWEI auf 4,2 Prozent. Bei VOX wollten 0,3 Millionen Werberelevante zusehen, also 4,9 Prozent.Noch spannender wird der Vergleich jedoch bei den Folge-Programmen. Alle drei Sender setzten auch nach der Primetime auf Filme und plötzlich war VOX der beste Sender.steigerte das Interesse bei VOX auf stolze 0,99 Millionen Zuschauer ab 22:25 Uhr, der Marktanteil sprang damit auf 6,3 Prozent. Die anderen Filme,bei Sat.1 undbei RTLZWEI , fielen 0,47 und 0,42 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile kamen auf 3,8 (Sat.1) und 3,0 (RTLZWEI) Prozent. Auch in der Zielgruppe konnte VOX einen Sprung nach vorn machen. Mit 0,34 Millionen Werberelevanten war der späte Film der zweitbeste des gestrigen Abends, auch hier überzeugt der Marktanteil von 8,1 Prozent vollends. Die beiden Kontrahenten lieferten hier mäßig ab. Sat.1 kam auf noch 0,18 Millionen und daher 5,5 Prozent, RTLZWEI landete bei 0,14 Millionen und 3,7 Prozent.