Der «Eurovision Song Contest» findet in Liverpool statt

TV-News

Der «Eurovision Song Contest» wird 2023 in Liverpool stattfinden. Als Termin wurde der 13. Mai, mit Halbfinals am 09. und 11. Mai, gewählt.

Jetzt herrscht Klarheit. Die BBC konnte sich mit der European Broadcasting Union (EBU) einigen und für denim kommenden Jahr Liverpool als Austragungsort vermelden. Die Vergabe des Standorts stellte in den letzten Wochen und Monaten ein regelrechtes Tauziehen dar, denn eigentlich sollte die Veranstaltung in der Ukraine landen. Die jetzige Entscheidung der Sender und des Veranstalters fand in enger Absprache mit UA:PBC, dem öffentlich-rechtlichen Sender der Ukraine, statt.Liverpool wurde nach einem starken Bewerbungsverfahren der Stadt ausgewählt, entscheidend sollen unter anderem der Veranstaltungsort, die Liverpool Arena, und die guten Möglichkeiten, "Tausende von Besucherdelegationen, Crew, Fans und Journalisten unterzubringen". Weiter wurde die Infrastruktur und das kulturelle Angebot im Austragungsland und der Gastgeberstadt gelobt.Trotz des Sieges beim «Eurovision Song Contest» im aktuellen Jahr wird, was bereits bekannt war, also die Veranstaltung nicht in der Ukraine stattfinden. Somit findet der erste «ESC» seit 25 Jahren im England statt, Martin Österdahl, Eurovision Song Contest Executive Supervisor, sagte zu der Vergabe: "Liverpool ist der ideale Ort, um im Namen der Ukraine den 67. «Eurovision Song Contest» auszurichten." Schon in den letzten Monaten wurde vermeldet, dass die Veranstaltung nicht in London stattfinden wird, zuletzt wurde die Auswahl auf Glasgow oder Liverpool eingegrenzt.