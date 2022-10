Kult? Sat.1 bringt vier Shows zurück

TV-News

Der Bällchensender will es noch mal mit alten Konzepten probieren. Diese Sendungen sollen innerhalb von vier Wochen gesendet werden.

Der Fernsehsender Sat.1 schraubt an seinem Primetime-Lineup und hat die Rückkehr von vier Shows bekannt gegeben. Bislang sind die Retro-Shows noch nicht produziert, denn Noisy Pictures (früher Sony Pictures) sucht aktuell noch Kandidaten. Selbst über einen Ausstrahlungstermin hüllt sich Sat.1 in Schweigen, allerdings dürfte die Sendungen erst im kommenden Jahr gezeigt werden.Innerhalb von vier Wochen sollen die Fernsehshows gezeigt werden. Unter anderem istdabei, bei dem die Kandidaten die richtige Fragen zur Antwort stellen müssen. Zuletzt moderierte Joachim Llambi vor sechs Jahren die Adaption für RTLplus , einst von Dieter Thomas Heck moderiert, lebte 2012 für ZDFneo auf. Damals stand Micky Beisenherz vor der Kamera. Mitsollen verbogene Stars gefunden werden. Das Format war 1981 im NDR auf Sendung, zwischen 1992 und 1993 bei RTL und schon 2003 verbrannte sich Sat.1 daran seine Finger.wird ebenfalls das Programm füllen. Zuletzt wurde die Sendung von Thomas Ohrner für Sat.1 Gold moderiert.SAT.1-Chef Daniel Rosemann: „In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen. Bei «Jeopardy!», «Die Pyramide», «Die Gong Show» oder «Dating Game – Wer soll dein Herzblatt sein?» können unsere Zuschauer:innen mitraten, mitfiebern, mitlachen und mitflirten. In einer vierwöchigen Event-Programmierung zeigen wir die vier Kult-Shows in leicht modernisierten Prime-Time-Ausgaben.“