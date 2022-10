Rundschau

Außerdem startet am kommenden Dienstag die ZDFneo-Miniserie «Another Monday», die bereits in der Mediathek verfügbar ist.

«Another Monday» (seit 30. September in der ZDFmediathek)

«Alaska Daily» (seit 06. Oktober bei ABC, vermutlich bald bei Disney+)

«East New York» (Seit 2. Oktober bei CBS)

«Fire Country» (seit 7. Oktober bei CBS)

«Family Law» (seit 2. Oktober bei The CW)

Ein Mann springt nachts aus dem Fenster, doch es gibt keine Leiche. Zeitgleich verlässt Freya Hüller heimlich ihre Familie und findet sich urplötzlich zurück in den Armen ihres Gatten. Kurz bevor sie ihren Zielort erreicht, die Wohnung eines jungen Mannes in Italien, beginnt für sie der Albtraum. Just in dem Moment, als Freya dem anderen Mann in die Arme fallen möchte, geht eine 24-stündige Zeitschleife für sie los. Immer wieder landet sie um 2:13 Uhr mit ihrem Ehemann Malte im Bett. Dort, wo sie längst nicht mehr sein wollte. Als sie entdeckt, dass sie mit diesen täglichen Wiederholungen nicht alleine ist, sondern sich auch Moritz Becker, ein Patient ihres Therapeutengatten, der Schleife bewusst ist, versucht sie, sein Vertrauen zu gewinnen, um mehr über das unerklärliche Phänomen herauszufinden. In Maltes Praxis droht die Situation zu eskalieren. Es kommt zu einem Gerangel zwischen den Männern, als Freya Becker eröffnet, dass auch sie in der Schleife gefangen ist.Aus der Feder von Tom McCarthy («Spotlight») stammt "Alaska Daily" mit Hilary Swank in der Hauptrolle als Eileen Fitzgerald, eine kürzlich in Ungnade gefallene Reporterin, die ihr hochkarätiges Leben in New York hinter sich lässt, um sich bei einer Tageszeitung in Anchorage auf die Suche nach persönlicher und beruflicher Wiedergutmachung zu begeben.Von den ausführenden Produzenten von «NYPD Blue»: Amanda Warren spielt in «East New York» die Hauptrolle der stellvertretenden Inspektorin Regina Haywood, der frisch beförderten Chefin des 74. Reviers in East New York - einem Arbeiterviertel am Rande von Brooklyn, das sich mitten im sozialen Umbruch befindet. Haywood, die familiäre Beziehungen in diese Gegend hat, ist entschlossen, kreative Methoden anzuwenden, um ihre geliebte Gemeinde mit Hilfe ihrer Beamten und Detectives zu schützen. Doch zunächst muss sie sie für ihre Aufgabe gewinnen, denn einige stehen ihrer Beförderung skeptisch gegenüber, und andere widersetzen sich ihren Führungsmethoden.Die Serie zeigt Max Thieriot («Seal Team») als Bode Donovan, einen jungen Sträfling, der nach Wiedergutmachung und einer verkürzten Haftstrafe sucht, indem er an einem unkonventionellen Programm zur Brandbekämpfung in Nordkalifornien teilnimmt, bei dem er und andere Häftlinge mit Elite-Feuerwehrleuten zusammenarbeiten, um riesige, unvorhersehbare Waldbrände in der Region zu löschen. Es ist eine Aufgabe mit hohem Risiko und hoher Belohnung, und es wird noch härter, als Bode dem Programm in seiner ländlichen Heimatstadt zugewiesen wird, wo er einst ein goldener Sohn Amerikas war, bis seine Probleme begannen. Vor fünf Jahren hat Bode alles in seinem Leben niedergebrannt und die Stadt mit einem großen Geheimnis verlassen. Jetzt ist er zurück, mit dem Vorstrafenregister eines Kriminellen und der Kühnheit, an eine Chance auf Wiedergutmachung bei Cal Fire zu glauben. Inspiriert von den Erfahrungen des Serienstars Max Thieriot, der im nordkalifornischen Feuerland aufgewachsen ist.Die neue Produktion handelt von der Anwältin und genesenden Alkoholikerin Abigail Bianchi (Jewel Staite), die darum kämpft, ihre Karriere und ihre Familie wieder auf die Reihe zu bekommen, nachdem sie den Tiefpunkt erreicht hat. Als Bedingung für ihre Bewährung ist Abby gezwungen, in der Kanzlei ihres entfremdeten Vaters Harry (Victor Garber), Svensson and Associates, zu arbeiten und zum ersten Mal Familienrecht zu praktizieren, während sie neue Beziehungen zu ihrem Halbbruder Daniel (Zach Smadu) und ihrer Halbschwester Lucy (Genelle Williams) aufbaut, die sie nie kennengelernt hat. Das Ergebnis ist eine dysfunktionale Familienanwaltskanzlei, die anderen Familien bei ihren eigenen Dysfunktionen hilft.