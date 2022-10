Sony launcht eigene LED-Bühne

Vermischtes

Auf den Spuren von «The Mandalorian»: Das Studio hat in Culver City ein eigenes Set gebaut.

Sony Pictures Entertainment (SPE) hat heute die Einrichtung seiner ersten virtuellen LED-Produktionsbühne in den Sony Innovation Studios in Culver City bekannt gegeben. Da die virtuelle LED-Produktion die Art und Weise, wie Film und Fernsehen produziert werden, verändern wird, ist die neue Bühne die weltweit größte, die mit den hellen Crystal LED-Display-Panels von Sony mit großem Farbumfang ausgestattet ist.Die Panels wurden in Zusammenarbeit mit Spitzeningenieuren von SPE für den Einsatz in der virtuellen Produktion entwickelt. Die Einrichtung dieser LED-Bühne ermöglicht es den Sony Innovation Studios (SIS), ihren virtuellen Produktions-Workflow über verschiedene Unterhaltungsplattformen hinweg zu erweitern und die reale und die virtuelle Welt mit ihrer Atom View-Technologie und der firmeneigenen Software zur Bühnenintegration nahtlos zu verschmelzen.Masaki Nakayama, Senior Vice President und Head of Sony Innovation Studios, sagte: "Unsere neue LED-Bühne ist ein Meilenstein, um unsere Technologie weiter zu verbessern. Die Kombination aus fotorealistischen Bildern und intuitiven virtuellen Produktionsabläufen ermöglicht es den Machern, sich darauf zu konzentrieren, eindrucksvolle Geschichten auf völlig neue Weise zu erzählen."Tony Vinciquerra, Chairman und CEO von Sony Pictures Entertainment, teilte mit: "Die virtuelle Produktion revolutioniert die Art und Weise, wie wir Film und Fernsehen produzieren. Indem wir die virtuelle Produktionstechnologie innerhalb von SPE nutzen, geben wir den Machern von Inhalten wichtige Werkzeuge an die Hand, um ihre Visionen noch besser umzusetzen."