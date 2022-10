«The Walking Dead» geht bei RTLZWEI weiter

TV-News

Noch im Oktober startet die Free-TV-Premiere der elften Staffel.

Zuletzt wurde es sehr still um die Serie, die früher beim inzwischen eingestellten FOX Channel Deutschlandpremiere feierte und ein Jahr später schließlich ins Free-TV durch RTLZWEI kam. Die elfte Staffel feierte am 23. August 2021 Premiere bei ProSieben Fun , ehe die Serie zu Disney+ wanderte. Nun darf RTLZWEI die neuen Geschichten ausstrahlen.Der Start der neuen Staffel beginnt in der Nacht auf Dienstag, den 24. Oktober, um 00.20 Uhr. Jede Nacht werden zwei Free-TV-Premieren gezeigt – inklusive am Wochenende. Wie viele Episoden der aktuellen, mehrfach geteilten Staffel die Fernsehstation zeigen kann, ist noch unklar. Lauren Cohan, Norman Reedus, Melissa McBride und Jeffrey Dean Morgan sind unter anderem als Schauspieler dabei.In der finalen Staffel arbeiten die Bewohner von Alexandria, zu denen auch die Überlebenden des Königreichs und von Hilltop gehören, fieberhaft daran, es wieder zu befestigen. Doch mittlerweile leben dort mehr Menschen, als ernährt werden können. Die Situation wird immer katastrophaler und die Stimmung heizt sich auf. Daryl, Maggie und ein kleines Team begeben sich gemeinsam mit Negan auf eine schwierige Mission, bei der sie erneut auf die geisterhaften Reaper treffen.