«Irland-Krimi» setzte starke Performance fort

Quotennews

Das Politmagazin «Monitor» setzte sich mit dem Abstieg der Mittelschicht auseinander.

Das Erste setzte am Donnerstagabend und den sechsten Teil von. Die Krimi-Reihe ist mit Désirée Nosbusch besetzt. Das neueste Werk, in der die Kriminalpsychologin sich in einem Rachefeld wiederfand, holte erneut Top-Werte. Bereits vor acht Tagen schalteten 5,68 Millionen Fernsehzuschauer ein, die zu 22,1 Prozent Marktanteil führten.Mit „Der Preis des Schweigens“, der aus der Feder von Alexander Dierbach stammte, sicherte sich Das Erste 5,62 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr einen Marktanteil von 22,2 Prozent Marktanteil ein. Der Kriminalfilm, in der auch Declan Conlon, Rafael Gareisen und Rainer Bock zu sehen waren, verzeichnete 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige und ergatterte 9,7 Prozent.Das von Georg Restle moderierte Magazinbeschäftigte sich im Anschluss mit den Nöten der einkommensschwachen Haushalte in Deutschland. Dieses Thema und weitere Einspieler brachten der blauen Eins 2,84 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 12,7 Prozent. Die Produktion des Westdeutschen Rundfunks verbuchte 0,33 Millionen junge Zuseher und 6,5 Prozent.