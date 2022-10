«Kranitz» geht weiter

TV-News

Ende November können sich die Zuschauer auf vier neue Folgen freuen.

Der Norddeutsche Rundfunk und die ARD Mediathek bringen die Florida Film-Produktionzurück ins Fernsehen. Insgesamt sind vier neue Geschichten der Impro-Serie entstanden, in der Bjarne Mädel («Buba») erneut eine der Hauptrollen verkörpert. Im Stream gibt es die neuen Geschichten ab 25. November, die lineare Ausstrahlung beginnt am 30. November um 22.30 Uhr im NDR Fernsehen.Das hat man in Staffel 2 vor: Mit neuen, ungewöhnlichen Geschichten und kuriosen Charakteren führt Jan Georg Schütte erneut als Paartherapeut Klaus Kranitz in vier Episoden durch die Therapiesitzungen. Sein neues Ziel: die digitale Dating-Welt für seine Machenschaften zu nutzen. Sein treues Versprechen - bei Trennung Geld zurück.„Diesen exzentrischen Ansatz muss man schon sehen wollen, vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, wie Therapie im Fernsehen in den meisten Fällen dargestellt wird: als letzte Rettung emotional verunfallter Figuren, traurig und irgendwie aussichtslos und keineswegs als humorige Comedy-Einlage“, urteilte Quotenmeter über die erste Season. Laut Informationen der ARD wurde diese mehr als zwei Millionen Mal in der Mediathek abgerufen.