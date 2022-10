DAZN sichert sich Bernie-Ecclestone-Doku

TV-News

Hinter dem Projekt steckt der BAFTA-Preisträger Manish Pandey.

Der Sportstreamingdienst DAZN hat sich die Dokumentations-Reiheüber den ehemaligen Chef der Formel 1 gesichert. Die Geschichte um Bernie Ecclestone, geschrieben und gedreht von dem BAFTA-Preisträger Mansih Pandey kommt damit auch auf den deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt. Die neue Serie wird aus der Sicht von Ecclestone erzählt. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.DAZNs EVP Global Commissioning & Original Content, Grant Best, über die Serie: „Der Sport ist voll von unternehmerischen Persönlichkeiten und ihren Geschichten, die das Sportgeschehen verändern. Über vierzig Jahre lang hat Bernie Ecclestones Vision die Formel 1 zu einem der größten jährlichen Sportereignisse der Welt gemacht. DAZN Studios arbeitet weiterhin mit außergewöhnlichen Filmemachern zusammen und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Manish Pandey, der diese unglaubliche Geschichte zu unseren Sportfans in einigen unserer größten Märkte bringt.“„«Lucky!» ist eine Serie, die ich mein ganzes Leben lang geschrieben und recherchiert habe. Es ist eine einmalige Gelegenheit, mit Bernie zusammenzuarbeiten und die Geschichte eines rätselhaften und konkurrenzlosen Geschäftsmannes zu erzählen, der im Alleingang ein Sport-Franchise aufgebaut hat - etwas, das es wahrscheinlich nie wieder geben wird. In seinen 70 Jahren in diesem Sport hatte er mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens von Mandela bis Blair und mit Fahrern von Fangio über Senna bis Hamilton zu tun. Unsere wichtigsten Sendepartner DAZN, Discovery, ESPN und NENT haben uns unglaublich unterstützt, und ich freue mich darauf, mit jedem von ihnen zusammenzuarbeiten, um die Serie in ihren jeweiligen Märkten zu einem Erfolg zu machen", so Manish Pandey.