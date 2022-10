Jodie Whittaker wappnet sich für Post-«Doctor Who»-Zeit

International

Die britische Schauspielerin hat einen Vertrag mit der Agentur Verve unterzeichnet.

Jodie Whittaker hat bei amerikanischen Agentur Verve unterschrieben. Die englische Schauspielerin wird weiterhin von Brian DePersia bei Cognition gemanagt und in Großbritannien von Will Hollinshead bei Independent Talent Group vertreten.Whittaker ist vor allem dafür bekannt, dass sie die kultige Rolle des Doctors in Serie «Doctor Who» übernommen hat. Sie wurde 2017 als dreizehnte Inkarnation des Doktors angekündigt und ist damit die erste Frau, die diese Rolle in der sechs Jahrzehnte langen Geschichte der Serie innehat.Verve war in den letzten Jahren im Wachstumsmodus. Zu den wichtigsten Neuzugängen gehören der Agent und Partner Andy Stabile, die Talentagenten J.R. Ringer und Josh Rahm sowie Olivia Mascheroni für den Bereich Ventures. Die unabhängige Agentur hat außerdem kürzlich ein neues Branding vorgestellt und die Türen ihres New Yorker Büros geöffnet, in dem die wachsenden Theater-, Audio- und Verlagsteams der Agentur untergebracht sind.