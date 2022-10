«Derby Girl» gibt auch bei ProSieben Fun

TV-News

Die Serie war bereits im Frühsommer 2021 im ZDFneo-Programm.

Nachdem der Pay-TV-Sender ProSieben Fun die Serie «Dead Pixels» am Mittwoch, den 19. Oktober, beendet, gibt es bereits mit einem französischen Format Nachschub. Der Sender hat sich die erste Staffel vongesichert, das im Jahr 2020 bei France.TV Slash ausgestrahlt wurde. Die Produktion von Noon, die auch bei Joyn abrufbar sein wird, ist mit Chloé Jouannet besetzt.Davon handelt die Serie, die am 26. Oktober, um 21.05 Uhr in Doppelfolgen startet. Die junge Lola Bouvier muss nach einem Wutausbruch ihre vielversprechende Karriere als Eiskunstläuferin aufgeben. Zehn Jahre später führt sie ein frustriertes Leben als Kassiererin in einem Sportladen und wünscht sich ihren Ruhm zurück. Als sie zufällig die Sportart "Roller Derby" entdeckt, wird ihr alter Ehrgeiz geweckt und Lola möchte zur besten Spielerin der Welt aufsteigen. Allerdings schließt sie sich dazu einem vollkommen erfolglosen Team an.In Frankreich wurde eine zweite Staffel bestellt, die allerdings noch nicht über den Rhein kam. Die „Süddeutsche Zeitung“ bezeichnete die Serie als ziemlich „irre Coming-of-Age“-Serie, die zwischen «Die wilden Kerle» und «Sex Education» angesiedelt ist.