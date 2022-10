DAZN widmet Ronaldo Nazário de Lima eine Doku

TV-News

Er galt als eine der besten Fußballer vor 30 Jahren. Jetzt gibt es eine Dokumentation zu sehen.

über Ronaldo kommt zu DAZN. Die Koproduktion zwischen Zoom Sports und DAZN Studios in Zusammenarbeit mit Beyond Films und wird am 14. Oktober in Madrid uraufgeführt. Dort sollen Fragen beantwortet werden, was wirklich vor dem Finale im Jahr 1998 passierte und warum er bei der WM 2002 einen verrückten Haarschnitt trug.Ronaldo Nazário de Lima: „Diesen Dokumentarfilm zu drehen war eine emotionale und erlösende Erfahrung. Der Dokumentarfilm ist eine wahre und ehrliche Reflexion meines Lebens. Er kommt von Herzen: Alles liegt auf dem Tisch, und es wurde kein Stein auf dem anderen gelassen. Der Rückblick auf meine Karriere, der sowohl die besten Momente meines Lebens als auch die schwierigsten Phasen umfasst, war erstaunlich. Ich hoffe, dass die Fans beim Schauen des Films genauso viel Spaß haben, wie ich beim Produzieren.“Alle Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Dokumentation ab dem 15. Oktober sowohl über die App als auch über die beiden TV-Sender DAZN1 und DAZN2 schauen. Auf dem TV-Sender DAZN1 feiert der Film am 16. Oktober direkt nach «Der Spieltag – Alle Highlights, alle Tore» Premiere.DAZN kündigte an, dass noch zwei weitere Dokumentarfilme rund um die Fußballweltmeisterschaft kommen werden. Mitfolgt die inspirierende Geschichte der kamerunischen Helden der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 1990 und mit, ein brisanter Blick hinter die Kulissen einer der größten Kontroversen in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaft.