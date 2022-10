3 Quotengeheimnisse

In der vergangenen Woche hat Quotenmeter gleich mehrere ältere Sendungen gefunden, die bei den über 50-Jährigen großes Interesse hervorriefen.

Die Fernsehsendung hat gleich mehrere Sendeplätze im deutschen Fernsehen. Am vergangenen Mittwoch wiederholte VOX zwei Folgen zwischen 07.10 und 09.00 Uhr. Nicht etwa die 5,0 und 5,9 Prozent bei den werberelevanten Fernsehzuschauern sind interessant, sondern, dass die zwei Geschichten aus der 14. Staffel im Durchschnitt 0,28 und 0,29 Millionen Zuschauer erreichten. Die Marktanteile lagen bei deutlich überdurchschnittlichen 5,8 und 5,6 Prozent.Dass das Fernsehen immer mehr für ältere Menschen wird, zeigte sich am selben Tag – nur eben am Abend. So verbuchten die drei Ausgaben der Krimi-Reihe 0,30, 0,33 und 0,30 Millionen Zuschauer, die Marktanteile kletterten von 6,1 über 10,1 auf 11,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden zwar bis zu achteinhalb Prozent Marktanteil eingefahren, allerdings blieben die Reichweiten mit maximal 80.000 Menschen niedrig.Die Sherlock-Holmes-Serie drehte am vergangenen Donnerstag richtig. Folge eins interessierte 0,34 Millionen Zuschauer bei sixx , danach waren sogar 0,40 Millionen Zuseher dabei. Nach Mitternacht fanden sich noch einmal 0,19 und 0,19 Millionen Zuseher, der Sender aus der dritten Generation kann hohe Ergebnisse einfahren. Selbst die Marktanteile zur besten Sendezeit stimmen mit 1,3 und 1,7 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen stimmten auch die 0,12 Millionen, sodass man auf jeweils 2,1 Prozent Marktanteil kam.