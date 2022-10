Unter Dach und Fach: Sony Deutschland bei Banijay

Wirtschaft

Wie bereits vor einigen Wochen angekündigt wurde, wird die Sony Pictures Film- und Fernseh Produktions GmbH zu einer Banijay-Tochter.

Der riesige Konzern namens Banijay wächst weiter. Dieses Mal darf sich der deutschsprachige Arm, zu dem unter anderem Brainpool, Endemol und Bajiay Prodctions GmbH gehört, vergrößern. Das Unternehmen nun die Sony Pictures Film- und Fernseh Produktions GmbH zu 100 Prozent und benennt es in die NOISY Pictures GmbH um.Das ursprüngliche Unternehmen wurde 1995 durch die amerikanischen Gesellschafter gegründet. Inzwischen haben sie die Amerikaner entschieden, als Content-Hersteller beispielsweise andere Firmen zu übernehmen und außerdem besitzt das Unternehmen ein bekanntes Anime-Portal. Nach kartellrechtlicher Genehmigung und finaler Eigentumsübertragung firmiert der Kölner TV-Produzent von «Die Höhle der Löwen» nun seit dem 1. Oktober unter neuem Namen. Astrid Quentell und Mirek Nitsch bleiben in der Geschäftsführung.Marcus Wolter, CEO Banijay Germany: "Sony Pictures in Deutschland steht für hochwertige fiktionale Produktionen, einen starken Katalog und Erfolgsproduktionen wie «Die Höhle der Löwen». Auf diesem Fundament wird das Team der NOISY PICTURES zu einer weiteren Hitschmiede der Banijay-Germany-Familie werden.“Astrid Quentell, Geschäftsführerin NOISY PICTURES: "Wir freuen uns riesig, mit unserem Team jetzt Teil der Banijay-Gruppe zu sein. Für die Zukunft setzen wir so einerseits auf die erfolgreiche Fortführung unseres eigenständigen Labels mit Kontinuität in unseren Produktionen und andererseits auf frische Impulse im kreativen Austausch in der neuen Familie."