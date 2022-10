RTL räumt auch am zweiten Tag mit dem Zocker-Special ab

Quotennews

Zwei Tage in Folge hatten die Kandidaten der Quizshow die Chance bis zu zwei Millionen Euro mit nach Hause zu nehmen. Bei den Zuschauern kam das sehr gut an.



An das Zocker-Special vonam Montagabend schloss RTL gestern direkt eine weitere Ausgabe an. Ein weiteres Mal konnten die Kandidaten auf dem Stuhl gegenüber von Günther Jauch bis zu zwei Millionen Euro abholen, wenn sie sich dem Risiko stellen. Die Ausstrahlung startete wie gewohnt zur Primetime, wurde dann allerdings um 22.15 Uhr von «RTL Direkt» unterbrochen, ehe es zwanzig Minuten später mit dem zweiten Teil der Quizshow weiterging.Am Montag hatten sich 3,38 Millionen Fernsehende für die Sendung entschieden, was einen starken Marktanteil von 13,1 Prozent zur Folge hatte. Bei den 0,78 Millionen Umworbenen wurde eine hohe Quote von 12,3 Prozent gemessen. Tatsächlich setzte man gestern gegenüber dem Vortag noch eins drauf und schob sich so mit 3,41 Millionen Zuschauer nach oben auf hervorragende 14,7 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe verkleinerte sich minimal auf 0,77 Millionen Interessenten, dennoch war es das gefragteste Programm zur Primetime. Zudem baute sich die Quote auf starke 14,8 Prozent aus.Abging die Reichweite auf 3,34 Millionen Menschen zurück, wodurch sich die Sehbeteiligung jedoch noch weiter auf ausgezeichnete 17,2 Prozent steigerte. Auch bei den 0,68 Millionen Werberelevanten stand trotz des Rückgangs nun eine überzeugende Quote von 15,4 Prozent auf dem Papier.