«Die Höhle der Löwen» atmet durch

Quotennews

Die diesjährige Staffel von «Die Höhle der Löwen» startete verhalten, legte dann ordentlich zu und befindet sich mittlerweile seit drei Wochen im Sinkflug.

Es ist bereits die 12. Staffel und im Gesamten braucht sichmit den erreichten Zahlen keinesfalls verstecken. Nach verhaltenem Start mit lediglich 1,67 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,0 Prozent legte die Show zu und holte in den beiden Wochen darauf jeweils 8,1 Prozent bei über 1,9 Millionen Zuschauern. Seitdem geht es jedoch auch bergab, über 1,72 auf zuletzt 1,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In Sachen Marktanteil war VOX jüngst bei 6,3 Prozent und damit einem neuen Tiefstwert angekommen. Sicherlich, auch hier meckern auf in gewissermaßen hohem Niveau, doch der Trend zeigt gen Süden, immerhin hält sich die Zielgruppe über die bisher fünf Folgen konstant zwischen 0,88 und 0,74 Millionen Umworbenen auf.Wobei auch hier die Marktanteile zwischen 16,4 und 12,5 Prozent schwanken. Doch zu gestern: Folge sechs der 12. Staffel erreichte mit 1,73 Millionen Zuschauern wieder etwas mehr als in der Vorwoche, der Marktanteil stieg demnach folgerichtig auf 6,4 Prozent. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, der von 0,84 Millionen Werberelevanten aus der klassischen Zielgruppe, die für einen entsprechenden Marktanteil von 12,5 Prozent sorgten, untermauert wurde. Im Anschluss ging das VOX-Programm mitin einer weitere Runde.Das Doku-Format mit und über die Paare Silke und Thomas, Luna und Lisza und Willi und Lennart holte ab 22:55 Uhr noch 0,38 Millionen Zuschauer und 0,17 Millionen Umworbene ab. Die Marktanteile stellten sich damit auf 2,2 und 3,1 Prozent ein. Die zweite Folge am Abend landete bei dünnen 0,18 Millionen Zuschauern und 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen. In Marktanteilen endete der VOX-Abend bei 1,6 und 2,6 Prozent.