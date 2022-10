«Der Hundeprofi» hält die Million noch knapp

Quotennews

Seit nun mehr vier Wochen kann sich der VOX-Vorabend über mehr als eine Million Zuschauer freuen. Das Eis wird dennoch dünner.

Tier- und/oder Koch-Formate. Dafür ist der VOX-Vorabend unter der Woche und am Wochenende bekannt. Zumeist läuft das Programm zu dieser Zeit stark, oft sogar besser als die Primetime selbst. Die Vorabend-Erfolgsgeschichte bei VOX konnte gestern ein weiteres Kapitel schreiben. Bereits ab 18 Uhr warein ordentlicher Zuschauermagnet, der 0,82 Millionen anzog. Mit einem Marktanteil von insgesamt 5,0 Prozent konnte jeder zufrieden sein, auch wenn es in den letzten zwölf Wochen mit bis zu 6,4 Prozent bessere Marktanteile gab. Die gestrige Reichweite konnte einzig von einer Show (24. September) mit 0,87 Millionen überboten werden. Mit 0,19 Millionen Umworbenen konnte der gestrige Samstag ebenfalls einen zweiten Platz feiern, hier war einzig der 20. August mit 0,24 Millionen besser. Der entsprechende Marktanteil von 6,4 Prozent gefiel ebenfalls.Danach ging es mitweiter und Martin Rütter schreibt sich seit einigen Wochen eine ganz eigene Erfolgsgeschichte. Seit der Show am 10. September hält «Der Hundeprofi» die Gesamtreichweite bei über 1 Million Zuschauern. Beginnend mit 1,1 Millionen, gefolgt von 1,11, 1,14 und den sich gestern ergebenden 1,09 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile zeigten über die Shows 5,6, 5,5, 5,8 und gestern 5,2 Prozent an. In der klassischen Zielgruppe wurden über drei Wochen exakt 0,27 Millionen Umworbene gemessen, wobei die Marktanteile von 6,8 auf 6,9 und zuletzt 7,9 Prozent wanderten. Gestern ergaben sich 7,8 Prozent bei leicht verbesserten 0,3 Millionen Werberelevanten.Wie eingangs erwähnt braucht VOX den Vorabend dringend, denn jede der aufgeführten Shows im direkten Vorlauf auf die Primetime, war schlussendlich erfolgreicher als das 20:15 Uhr-Format, so auch gestern.holte am Abend 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der Marktanteil fiel auf 3,0 Prozent. Immerhin konnte die Zielgruppe in großen Stücken gehalten werden, es verweilten 0,29 Millionen Umworbene, sodass sich 5,1 Prozent am jungen Markt ergeben konnten.