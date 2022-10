«Hochzeit auf den ersten Blick» ist zurück!

Quotennews

Am 22. Dezember 2021 lief bei Sat.1 in der Primetime die letzte Folge von «Hochzeit auf den ersten Blick». Im Normalfall startet das Format Anfang November, 2022 geht es Anfang Oktober los.

Am Tag der Deutschen Einheit startete bei Sat.1 die bereits 9. Staffel vonmit zwölf Singles, die sich direkt beim ersten Begegnen verheiraten werden. Auf der männlichen Seite treten Peter, Christoph, Dennis, Markus, Morten und Oliver an, dem gegenüber stellten sich Jaqueline, Nadine, Jana, Michaela, Kinga und Natascha dem Experiment. Jaqueline und Peter sowie Nadine und Christoph sind nach der ersten Episode bereits ein verheiratetes Paar. Aus Sicht der TV-Zahlen war «Hochzeit auf den ersten Blick» stets ein rechtes Erfolgskonzept für Sat.1.Die letzte Staffel im Jahr 2021 startete mit 1,68 Millionen Zuschauern im Gesamten und kam nach gewohnt marginal nachlassendem Interesse während der Staffel auf einen guten Schlusswert von 1,65 Millionen Zuschauern beim Finale. Die klassische Zielgruppe lieferte konstant knapp unter 10 Prozent Marktanteil ab, auch hier war das Ganze also im grünen Bereich gelegen. Die Fußstapfen sind für die nun 9. Staffel also keinen kleinen, doch die Auftaktfolge wurde der Rolle einigermaßen gerecht. Mit 1,29 Millionen Zuschauern ab drei Jahren holte die erste Episode einen ordentlichen Marktanteil von 4,9 Prozent.Immerhin in Sachen Zielgruppe konnte sich bei der bunten Kugel zurückgelehnt werden. Mit 0,6 Millionen Umworbenen landete das Format bei einem entsprechenden Marktanteil von 9,1 Prozent, die Vorjahresleistung wurde also quasi bestätigt. Im Anschluss schickte Sat.1 das Infotainment-Formatüber den Äther, es sollten 0,54 Millionen Zuschauer und 0,21 Millionen Werberelevante verweilen. Die Marktanteile lagen damit zwischen 23 und 0 Uhr bei insgesamt 3,6 Prozent und 6,3 Prozent am Markt der Zielgruppe.