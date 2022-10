Stephanie Nur geht zu «Lioness»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin machte bereits bei der Paramount+-Serie «1883» mit.

Stephanie Nur ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung von Taylor Sheridans kommender Paramount+-Dramaserie. Nur gesellt sich zu den bereits angekündigten Schauspielern der Serie, Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, James Jordan, LaMonica Garrett und Dave Annable.Laut der offiziellen Logline der Serie basiert «Lioness» auf einem realen CIA-Programm und folgt Cruz Manuelos (De Oliveira), einer rauen, aber leidenschaftlichen jungen Marine, die rekrutiert wird, um dem Lioness Engagement Team der CIA beizutreten und dabei zu helfen, eine terroristische Organisation von innen heraus zu zerschlagen. Saldaña spielt Joe, den Leiter des Lioness-Programms, der die Aufgabe hat, ihre weiblichen Undercover-Agenten auszubilden, zu verwalten und zu führen.Nur ist keine Unbekannte im Sheridan-Universum, da sie bereits in mehreren Episoden der «Yellowstone»-Prequelserie «1883» in der Rolle der Melodi zu sehen war. Sie ist auch für ihre Rollen in Filmen wie dem österreichischen Spielfilm «Risse im Beton» bekannt und wird in dem kommenden «My Big Fat Greek Wedding 3» zu sehen sein.