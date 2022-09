Rundschau

Am verlängerten Wochenende können zahlreiche neue Produktionen nachgeholt werden. Beispielsweise die neue Sisi-Serie «Die Kaiserin», die Netflix im Portfolio hat.

«Im Westen nichts Neues» (seit 29. September im Kino, ab 28. Oktober bei Netflix)

«Pistol» (seit 28. September bei Disney+)

«Tausend Zeilen» (seit 29. September im Kino)

«Die Kaiserin» (seit 29. September bei Netflix)

«Blonde» (seit 28. September bei Netflix)

Frühjahr 1917. Der 17-jährige Paul Bäumer (Felix Kammerer) und seine Freunde können es nicht erwarten, in den Krieg zu ziehen, auf Paris marschieren, den Sieg davontragen. So stellen die Jungs sich das vor. So wird es ihnen versprochen. Jubelnd und singend marschieren sie los, die „eiserne Jugend“, für Kaiser, Gott und Vaterland. Die Begeisterung hält nicht lange. Als sie nach tagelangem Marsch an der Westfront ankommen, regnet es in Strömen. Der Schützengraben läuft voll, ist ein einziger Morast. Doch die Franzosen warten nicht. Schon bald nehmen sie den Graben unter Beschuss.Die Miniserie, die auf Steve Jones' Memoiren „Meine Sex Pistols Geschichte“ basiert, erzählt die Geschichte einer von wütenden, lauten „No Future“-Kids aus der Arbeiterklasse gegründeten Band, die das langweilige, korrupte Establishment bis ins Mark erschütterte, mit dem Sturz der Regierung drohte und Musik und Kultur für immer veränderte. The Sex Pistols waren der furios wütende Sturm im Mittelpunkt der Rock'n'Roll-Revolution in den 1970er Jahren. Im Mittelpunkt dieser Serie steht Gründungsmitglied und Gitarrist Steve Jones. Seine urkomische, emotionale und zuweilen herzzerreißende Geschichte gewährt uns einen facettenreichen Blick auf drei der ereignisreichsten Jahre der Musikgeschichte voller Mucke, Spucke und purem Chaos.Der eine hat Erfolg, der andere Zweifel! Der freie Journalist Juan Romero (Elyas M'Barek) stößt auf Ungereimtheiten in einer Titelgeschichte des preisgekrönten Reporters Lars Bogenius (Jonas Nay). Bei seiner Recherche geht Romero buchstäblich an Grenzen, bis er nichts mehr zu verlieren hat… außer seinen Job, seinen Ruf und seine Familie. Inspiriert von Juan Morenos Buch „Tausend Zeilen Lüge“ entdeckt der freie Journalist Romero in Ungereimtheiten in den preisgekrönten Reportagen des Starreporters Lars Bogenius und löst mit seinen Enthüllungen einen der größten deutschen Medienskandale aus.Im Österreich des 19. Jahrhunderts kämpfen die leidenschaftliche rebellische junge Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Joseph im Angesicht von Intrigen und Machtkämpfen am Hof um ihre Liebe.In den 1940er Jahren wird Norma Jeane unter dem Künstlernamen "Marilyn Monroe" zum Pin-up-Girl und erscheint auf Zeitschriftencovern und Kalendern. Während sie versucht, in der Schauspielbranche Fuß zu fassen, wird sie vom Präsidenten des Filmstudios Mr. Z vergewaltigt. 1950 spricht sie für die Rolle der Nell in Don't Bother to Knock vor. Das Vorsprechen läuft schlecht, nachdem sie zusammenbricht und unter Tränen geht, aber sie beeindruckt den Casting-Direktor genug, um ihr die Rolle zu geben.