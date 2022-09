Anonymous Content prüft Erwerb von Grandview/Automatik

Wirtschaft

Das Produktionshaus hat unter anderem «True Detective» und «13 Reasons Why» produziert.

Anonymous Content prüft derzeit eine Übernahme von Grandview/Automatik. Sollte der Deal zustande kommen, würden die beiden Management- und Produktionsfirmen zu einem einzigen Unternehmen verschmelzen. Die Quellen sagen, dass die beiden Unternehmen zuvor begrenzte Gespräche über eine mögliche Fusion geführt haben, aber bis vor kurzem war nichts Ernstes dabei.Grandview/Automatik wurde ursprünglich 2014 von dem ehemaligen Agenten Matt Rosen, dem Manager Jeff Silver und dem Produzenten Brian Kavanaugh-Jones gegründet. Auf der Management-Seite hat Grandview derzeit 20 Manager, die über 500 Kunden betreuen. Zu ihren Top-Kunden gehören «Top Gun: Maverick»-Regisseur Joseph Kosinski, «House of the Dragon»-Mitschöpfer Ryan Condal sowie Serienstar Olivia Cooke, «Atlanta»-Executive Producer und Regisseur Hiro Murai, «Prey»-Regisseur Dan Trachtenberg und «Maid»-Schöpferin Molly Smith Metzler.Automatik hat bis heute über 80 Filme und Fernsehserien produziert. Dazu gehören von der Kritik gefeierte Hits wie «La La Land» ► und «Bad Education» bis hin zu Blockbustern wie die «Insidious»- und «Sinsister»-Franchises. Anonymous ist ein führendes Management- und Produktionsunternehmen mit einer Vielzahl von hochkarätigen Projekten. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der vierten Staffel von «True Detective» bei HBO sowie an der Serie «Time Bandits» bei Apple, deren Hauptdarsteller kürzlich bekannt gegeben wurden.