«Dahmer»: Netflix entfernt Tag-Kennzeichnung

US-Fernsehen

Ein Mitarbeiter hat der Dokumentation um einen Kannibalen auch den Hinweis gegeben, es handele sich um LGBTQ-Inhalte.

Netflix hat das LGBTQ-Tag aus der von Ryan Murphy produzierten Jeffrey Dahmer-Serieentfernt. Die Serie mit Evan Peters in der Hauptrolle des berüchtigten Serienmörders startete am 21. September auf der Streaming-Plattform und war mindestens zwei Tage lang unter dem LGBTQ-Tag kategorisiert. Eine Quelle, die mit der Situation vertraut ist, bestätigte dem US-Dienst ‚Variety‘, dass das LGBTQ-Tag am Freitag, den 23. September, offiziell entfernt wurde.Die Entscheidung, «Dahmer» als LGBTQ-Inhalt zu kategorisieren, löste eine Kontroverse in den sozialen Medien aus, wobei viele Abonnenten Netflix für diese Entscheidung verurteilten. Diese Kennzeichnung wird normalerweise verwendet, um Serien wie «Heartstopper» und «Sex Education» hervorzuheben, die beide LGBTQ-Charaktere und -Themen in einem positiven Licht darstellen. «Dahmer» enthält technisch gesehen eine LGBTQ-Figur, da der Serienmörder ein schwuler Mann war, aber wie ein Abonnent auf TikTok schrieb: "Das ist nicht die Darstellung, nach der wir suchen.""Netflix, ich flehe Sie an, «Dahmer» mit dem LGBTQ-Tag zu überdenken, vor allem als eines der Tags, wenn man die App öffnet", schrieb ein anderer Abonnent auf Twitter.