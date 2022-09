Primetime-Check

Wie schlug sich die zweite Folge von «The Taste»? Punktete «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» bei RTL?

Das Erste schickte die Krimi-Serieins Quotenrennen. 5,66 sowie 4,88 Millionen Menschen schalteten ein, 21,7 respektive 19,4 Prozent Marktanteil waren die Folge. Mit 8,4 sowie 0,41 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man zufrieden sein. Es folgtenund, die bei 2,88 und ,58 Millionen Zuschauern gefragt waren. Die Marktanteile beliefen sich dieses Mal auf 13,1 und 14,2 Prozent, bei den jungen Leuten fuhr man 6,4 sowie 10,5 Prozent ein.Das ZDF startete mitin den Abend, das führte zu 2,89 Millionen Zuschauern und 11,3 Prozent Marktanteil. Dasgenerierte 3,55 Millionen Zuschauer und 15,9 Prozent, bei den jungen Menschen wurden nach 7,1 nun 11,7 Prozent Marktanteil erzielt. Eine dreistündige-Ausgabe lockte 1,07 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , die Fernsehstation verbuchte fabelhafte 10,2 Prozent in der Zielgruppe.undhatten 1,66 sowie 1,19 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man starke 13,8 und solide elf Prozent Marktanteil ein. Bei ProSieben holten sichund1,10 sowie 0,32 Millionen Zuschauer und verbuchten in der Zielgruppe zunächst tolle 11,9, dann üble 3,8 Prozent. VOX startete, aber die neue Show fuhr nur 0,78 Millionen Zuschauer und 4,7 Prozent in der Zielgruppe ein.Der RTLZWEI-Doppelpackundwar bei 1,01 und 0,87 Millionen Zusehern gefragt, die Quotenboxen teilten Marktanteile von 3,8 und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen mit. Kabel Eins setzte auf, der bei 0,92 Millionen Zuschauern punktete und für 7,3 Prozent bei den jungen Leuten sorgte.