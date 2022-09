«Narumol & Josef» startet beim Gesamtpublikum stark

Quotennews

Die Sendung funktionierte aber bei den Werberelevanten nicht wirklich gut. Im Anschluss bekamen die Fernsehzuschauer eine neue Folge von «Die Wollnys» serviert.

Seit über zwölf Jahren sind das «Bauer sucht Frau»-Paar Narumol und Josef bereits ein Dream-Team und für die RTLZWEI-Doku-Soap kam die 23-jährige Tochter von Narumol Jenny ins beschauliche Oberbayern. Die Familie möchte angesichts des Alters noch einmal im wunderschönen Thailand heiraten. Den Auftakt der vierteiligen Reality-Show verfolgten respektable 1,01 Millionen Fernsehzuschauer,verzeichnete sehr gute 3,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum blieb man allerdings mit 0,23 Millionen Zuschauen auf der Strecke, der Marktanteil wurde mit nur 3,8 Prozent beziffert.Für ein Jahr wollen Silvia, Harald, Cataleya, Estefania, Sarafina, Peter und die Zwillinge Casey und Emory nicht etwa in der Türkei Urlaub machen, sondern in dem Land leben. 0,87 Millionen Menschen verfolgten das 60-minütige Abenteuer, das RTLZWEI ab 21.25 Uhr sendete. Die Fernsehsendung, in der Tim und Lavinia in Deutschland blieben, verzeichnete 3,7 Prozent. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung ermittelte 0,27 Millionen junge Zuschauer, die zu 4,9 Prozent Marktanteil führten.stand um 22.20 Uhr auf dem Programm. In Mittelpunkt der zweiten Folge stand Anne und Jan, die in ihren Zwanzigern bereits zum zweiten Mal Eltern wurden. Die Dokumentation, die zeigte, wie die Beiden an die Belastungsgrenze kamen, erreichte 0,65 Millionen Zuschauer und 3,9 Prozent. Die Produktion sicherte sich 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige und verbuchte 4,5 Prozent.